Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик

Певица Алсу вновь оказалась в центре обсуждений. На этот раз причиной стали слухи о ее предполагаемых пластических операциях.

Певица решила развеять все домыслы и показать свое лицо без фотошопа, чтобы доказать, что не прибегала к хирургическим вмешательствам. Слухи о том, что 41-летняя артистка сделала блефаропластику, изменила форму носа и регулярно проводит подтяжки лица, сопровождают Алсу на протяжении многих лет.

Чтобы опровергнуть эти обвинения, Алсу решила продемонстрировать журналистам свою внешность без каких-либо эффектов. "Сейчас я выгляжу естественно, без фильтров и обработок. Хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на мои веки. Меня достали все эти разговоры о блефаропластике", — заявила она.

Алсу обратила внимание на отсутствие каких-либо шрамов или следов от операций. "Смотри, где шов? Если бы я действительно делала операцию, то у меня был бы хотя бы маленький шовчик. Но его нет! Мои старые глазки в порядке", — добавила она с улыбкой.

Певица также опровергла слухи о коррекции носа, указав на свою естественную горбинку. "Если бы я делала пластическую операцию на носу, то точно избавилась бы от этой неровности", — подчеркнула она.

Алсу призналась, что устала от постоянных обвинений в адрес своей внешности: "Мне с 25 лет пишут, что я сделала блефаропластику. Надоели!". Певица уверена, что естественная красота — это то, что важно ценить, и она гордится своим внешним видом.