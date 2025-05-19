"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном

Пятый российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля" в Новороссийске подвел итоги. Лучшим фильмом в полнометражном конкурсе был назван "Каруза" Ивана Харатьяна. Получала награду его мать – актриса Марина Майко, супруга Дмитрия Харатьяна.

"Проще родить еще одного сына, чем получать за него награду", – улыбается Марина. Но, конечно, она гордится, что дебютировавший в кино ее 27-летний наследник получил главный приз столь престижного фестиваля. Она говорит, что приход ее сына в эту профессию был закономерным: "Мама и папа – актеры, кем ему еще быть?! Мы его от этого шага не отговаривали, но и не заставляли". По словам Марины, изначально сын хотел стать звукорежиссером, но передумал и в итоге поступил на режиссерский факультет во ВГИК.

Актриса признается, что наследнику приходилось порой сложно из-за груза имени знаменитого отца. "Все равно их сравнивают, ведь фамилия известная, – говорит Марина. – Но я всегда учила его не реагировать на то, что говорят люди, поясняла, что это – часть профессии".

Рассказала 54-летняя Марина и об отношениях с отцом Ивана – 65-летним Народным артистом России Дмитрием Харатьяном. "Я ревную к партнершам по фильмам, – не скрывает Марина. – Иначе была бы равнодушна к мужчине, с которым прожила 36 лет".

Дмитрий и Марина познакомились в 1989-м. С 1990 года начали жить вместе в фактическом браке, а через семь лет вступили в официальные отношения. Такие крепкие союзы – редкость в актерском мире. "Семья – это работа, говорит Марина. – Плюс надо быть мудрее и терпеливее. Если же мы ссоримся, то первым навстречу идет Дима – он же мальчик (улыбается)".