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Понедельник 19 мая

12:09У Манукяна и Краймбрери родился первенец: раскрыт пол ребенка 10:57Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту 10:28"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном 09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Выплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенное заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына
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"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном

"Ревную его к партнершам": супруга рассказала о жизни с Дмитрием Харатьяном
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Пятый российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля" в Новороссийске подвел итоги. Лучшим фильмом в полнометражном конкурсе был назван "Каруза" Ивана Харатьяна. Получала награду его мать – актриса Марина Майко, супруга Дмитрия Харатьяна.

"Проще родить еще одного сына, чем получать за него награду", – улыбается Марина. Но, конечно, она гордится, что дебютировавший в кино ее 27-летний наследник получил главный приз столь престижного фестиваля. Она говорит, что приход ее сына в эту профессию был закономерным: "Мама и папа – актеры, кем ему еще быть?! Мы его от этого шага не отговаривали, но и не заставляли". По словам Марины, изначально сын хотел стать звукорежиссером, но передумал и в итоге поступил на режиссерский факультет во ВГИК.

Актриса признается, что наследнику приходилось порой сложно из-за груза имени знаменитого отца. "Все равно их сравнивают, ведь фамилия известная, – говорит Марина. – Но я всегда учила его не реагировать на то, что говорят люди, поясняла, что это – часть профессии".

Рассказала 54-летняя Марина и об отношениях с отцом Ивана – 65-летним Народным артистом России Дмитрием Харатьяном. "Я ревную к партнершам по фильмам, – не скрывает Марина. – Иначе была бы равнодушна к мужчине, с которым прожила 36 лет".

Фото: Дни.ру

Дмитрий и Марина познакомились в 1989-м. С 1990 года начали жить вместе в фактическом браке, а через семь лет вступили в официальные отношения. Такие крепкие союзы – редкость в актерском мире. "Семья – это работа, говорит Марина. – Плюс надо быть мудрее и терпеливее. Если же мы ссоримся, то первым навстречу идет Дима – он же мальчик (улыбается)".

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 10:28
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Харатьян помог больным детям

Благотворительный забег - это одно из мероприятий фонда, направленных на привлечение общественного внимания к проблеме детского травматизма
В мероприятии приняли участие более 150 человек
Ведущим забега стал Дмитрий Оленин
Андрей Разыграев
Елена Захарова
Леонид Рошаль и Армен Джигарханян
Максим Фадеев
Надар Ревия
Андрей Гришин

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