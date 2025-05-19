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Понедельник 19 мая

09:12"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана 08:42Обвиненная в злоупотреблении пластикой Алсу сделала заявление: Маленький шовчик 06:13Выплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой 03:46Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров 16:4252-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной 14:17Тест: насколько хорошо вы помните мельчайшие детали из любимых советских фильмов? 12:07Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме 10:36Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву 06:44В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители? 03:29Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины 16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенное заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына 03:22В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма 00:47Народ ошарашен заявлением Авербуха об Арзамасовой 21:45Похудевший на 100 килограммов сын Сафронова пришел на могилу умершего близкого
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"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана
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В Новороссийске завершился Пятый открытый фестиваль патриотического кино "Малая Земля", Жюри полнометражного конкурса возглавлял Народный артист России Эммануил Виторган. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним по душам.

В город-герой Новороссийск 85-летний Эммануил Виторган приехал с 63-летней супругой Ириной и младшими детьми – 7-летней Этель и 5-летней Кларой. Они успели съездить на винодельню, поесть улиток, погулять по набережной Цемесской бухты, сходить в парк аттракционов. Эммануил Гедеонович в дочках души не чает – видно, с какой нежностью он на них смотрит!

Фото: Дни.ру

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет, – вздыхает Виторган. – Хотелось бы увидеть детей взрослыми – как они будут определяться в этой жизни, кто с ними будет рядышком, кто их будет обнимать, от кого они будут рожать... Мне же 85 лет, и я понимаю, что Клару и Этель застану только в их детском возрасте".

Фото: Дни.ру

У Эммануила Виторгана есть взрослый сын – 52-летний Максим Виторган, тоже популярный сегодня актер. Но ему сложнее было пробиться из-за давления имени и авторитета знаменитого отца. "Конечно, его сравнивали со мной, – признается Эммануил Гедеонович. – И иногда, когда он был маленьким, очень болезненно на это реагировал. Стал постарше – стал мудрее. Но я для него всегда был, в первую очередь, не звездой, а папой".

Фото: Дни.ру

А дочери – 7-летняя Этель и 5-летняя Клара – как реагируют, когда видят его на сцене или на экране? "По-разному, – улыбается актер. – Младшая смотрит внимательно, старшая – мельком. Не знаю, станут ли они актрисами, но кровушка моя в них гуляет, конечно. Отговаривать я их не буду – это должно быть личное решение каждого. Но я знаю, что это сложная, зависимая от всех и вся профессия".

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 09:12
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове"
Режиссером постановки выступил Максим Виторган
Актер Алексей Кортнев
Актеры Павел Мордюков и Алексей Кортнев
Актеры Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина
Актриса Кристина Бабушкина
Актеры Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев
Актеры Сергей Белоголовцев, Наталья Вдовина, Кристина Бабушкина, певец Алексей Кортнев, участники группы "Несчастный случай" Павел Мордюков, Дмитрий Чувелев и Сергей Чекрыжов (слева направо на втором плане), режиссер-постановщик спектакля "В городе Лжедмитрове" Максим Виторган и актер Никита Санаев (слева направо на первом плане) после предпремьерного показа научно-фантастического музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове"

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