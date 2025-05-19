"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет": пронзительная исповедь 85-летнего Виторгана

В Новороссийске завершился Пятый открытый фестиваль патриотического кино "Малая Земля", Жюри полнометражного конкурса возглавлял Народный артист России Эммануил Виторган. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним по душам.

В город-герой Новороссийск 85-летний Эммануил Виторган приехал с 63-летней супругой Ириной и младшими детьми – 7-летней Этель и 5-летней Кларой. Они успели съездить на винодельню, поесть улиток, погулять по набережной Цемесской бухты, сходить в парк аттракционов. Эммануил Гедеонович в дочках души не чает – видно, с какой нежностью он на них смотрит!

"Мечтаю о том, что со мной никогда не произойдет, – вздыхает Виторган. – Хотелось бы увидеть детей взрослыми – как они будут определяться в этой жизни, кто с ними будет рядышком, кто их будет обнимать, от кого они будут рожать... Мне же 85 лет, и я понимаю, что Клару и Этель застану только в их детском возрасте".

У Эммануила Виторгана есть взрослый сын – 52-летний Максим Виторган, тоже популярный сегодня актер. Но ему сложнее было пробиться из-за давления имени и авторитета знаменитого отца. "Конечно, его сравнивали со мной, – признается Эммануил Гедеонович. – И иногда, когда он был маленьким, очень болезненно на это реагировал. Стал постарше – стал мудрее. Но я для него всегда был, в первую очередь, не звездой, а папой".

А дочери – 7-летняя Этель и 5-летняя Клара – как реагируют, когда видят его на сцене или на экране? "По-разному, – улыбается актер. – Младшая смотрит внимательно, старшая – мельком. Не знаю, станут ли они актрисами, но кровушка моя в них гуляет, конечно. Отговаривать я их не буду – это должно быть личное решение каждого. Но я знаю, что это сложная, зависимая от всех и вся профессия".