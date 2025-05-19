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Понедельник 19 мая

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Выплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой

Выплыли сенсационные подробности ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой
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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году стала одним из самых обсуждаемых событий в мире. Но за блестящей картинкой скрывались тайные драмы.

Недавние откровения королевского инсайдера проливают свет на напряженные отношения между Меган Маркл и Кейт Миддлтон в преддверии этого важного события. По информации, опубликованной в книге Тома Куинна "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг", обе невестки оказались в слезах после ссоры, связанной с платьем для принцессы Шарлотты.

Известно, конфликт возник во время обсуждения наряда для маленькой подружки невесты. Меган и Кейт обе были глубоко расстроены. Их эмоции привели к тому, что они начали плакать. Инсайдер отметил, что подобные ссоры — обычное дело в любых отношениях, будь то между сестрами или невестками. "Правда в том, что обе стороны были очень расстроены", — подчеркнул он.

В процессе обсуждения платья Меган произнесла несколько слов, о которых вскоре пожалела. Кейт также высказала свои мысли, которые позже стали ей неприятны. Это эмоциональное взаимодействие стало основой для множества слухов и спекуляций в прессе. Таблоиды активно обсуждали, что именно Меган заставила Кейт плакать, добавляя масла в огонь уже существующих напряженных отношений.

Однако в 2021 году сама Меган решила прояснить ситуацию во время знаменитого интервью с Опрой Уинфри. Она заявила, что на самом деле именно Кейт была той, кто заставил ее плакать, что еще больше подогрело интерес к их отношениям. В итоге свадьба Гарри и Меган, которая должна была стать днем радости и единства, обернулась настоящей драмой.

Шоу-бизнес в Telegram

19 мая 2025, 06:13
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Page Six✓ Надежный источник

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