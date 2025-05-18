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Воскресенье 18 мая

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В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители?

В скандале с сыном Кадышевой случился неожиданный поворот: Что мне родители?
2032

В жизни Надежды Кадышевой наступили тяжелые времена.

Ее единственный сын, Григорий Костюк, оказался в центре громкого скандала, который продолжает набирать обороты. Первой о проблемах сына заговорила его бывшая жена, модель и блогер Габриелла Мерман.

Их брак, который казался идеальным, быстро распался, и Габриелла рассказала о том, как Григорий оставил ее в Дубае, когда она была беременна, с пустыми банковскими картами. После длительных судебных разбирательств ей удалось добиться минимальных алиментов на их общего сына Леонарда.

Скандал на этом не закончился. К нему присоединилась еще одна экс-пассия Григория — бизнесвумен Дарья Де Батс. Она открыто рассказала о том, как стала жертвой манипуляций со стороны Костюка, утверждая, что он использует женщин для решения своих финансовых проблем.

Эти откровения вызвали бурю обсуждений в обществе. Экс-генеральный директор театра "Золотое кольцо" также высказался по поводу поведения Костюка. Он отметил, что с детства Григорий относился к родителям как к источнику материального благополучия, рассматривая их как капитал. "Что мне родители? Вот когда наследство оставят — тогда да," — так прокомментировал он отношение сына к родным.

Шоу-бизнес в Telegram

18 мая 2025, 06:44
Надежда Кадышева. Фото: Феликс Грозданов
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