52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной

Максим Виторган опубликовал в социальных сетях трогательное фото со своей возлюбленной, гримером Анной Коротковой, которая младше его на 18 лет.

Разница в возрасте не стала преградой для их отношений. Сам артист признается, что сейчас испытывает настоящую радость и счастье.

Их роман начался зимой 2025 года, когда Виторган впервые представил свою новую избранницу публике. Он поделился с поклонниками своими чувствами, отметив, что его сердце буквально остановилось, когда он увидел Анну. Фанаты положительно восприняли выбор Максима и отметили, что он снова нашел красивую и талантливую спутницу.

До начала романа с Анной Виторган состоял в отношениях с коллегой по актерскому цеху Нино Нинидзе. Многие фанаты надеялись на то, что этот союз приведет к свадьбе, однако пара выбрала разные пути. Долгое время Максим и Нино не комментировали свое расставание и избегали обсуждений на эту тему.

Стоит отметить, что Максим Виторган также был женат на известной журналистке Ксении Собчак. Несмотря на развод, им удалось сохранить теплые дружеские отношения и совместно воспитывать сына Платона. Мальчик преимущественно живет с матерью, но часто проводит время и с отцом.

Недавно актер поделился новостями о своем здоровье. Он рассказал о том, что ему была проведена операция из-за травмы, после которой ему пришлось передвигаться на ходунках.