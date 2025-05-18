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Воскресенье 18 мая

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52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной

52-летний Виторган показал досуг с новой молодой возлюбленной
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Максим Виторган опубликовал в социальных сетях трогательное фото со своей возлюбленной, гримером Анной Коротковой, которая младше его на 18 лет.

Разница в возрасте не стала преградой для их отношений. Сам артист признается, что сейчас испытывает настоящую радость и счастье.

Их роман начался зимой 2025 года, когда Виторган впервые представил свою новую избранницу публике. Он поделился с поклонниками своими чувствами, отметив, что его сердце буквально остановилось, когда он увидел Анну. Фанаты положительно восприняли выбор Максима и отметили, что он снова нашел красивую и талантливую спутницу.

Максим Виторган и Анна Короткова. Фото: соцсети

До начала романа с Анной Виторган состоял в отношениях с коллегой по актерскому цеху Нино Нинидзе. Многие фанаты надеялись на то, что этот союз приведет к свадьбе, однако пара выбрала разные пути. Долгое время Максим и Нино не комментировали свое расставание и избегали обсуждений на эту тему.

Стоит отметить, что Максим Виторган также был женат на известной журналистке Ксении Собчак. Несмотря на развод, им удалось сохранить теплые дружеские отношения и совместно воспитывать сына Платона. Мальчик преимущественно живет с матерью, но часто проводит время и с отцом.

Недавно актер поделился новостями о своем здоровье. Он рассказал о том, что ему была проведена операция из-за травмы, после которой ему пришлось передвигаться на ходунках.

Шоу-бизнес в Telegram

18 мая 2025, 16:42
Максим Виторган и Анна Короткова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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