Буланова показала кадры редкой встречи с мужем: Видимся только во время поездок в Москву

Татьяна Буланова поделилась в соцсетях редкими кадрами с молодым мужем Валерием Рудневым.

Пара отметила два года совместной жизни. На недавнем светском мероприятии артистка показала, как танцует с супругом.

На фотографиях Буланова выглядит великолепно — она заметно похудела и помолодела, что не осталось незамеченным. Многие пользователи отметили, что певица старается поддерживать себя в форме, чтобы соответствовать своему высокому и широкоплечему избраннику.

Татьяна уверяет, что счастлива в браке. Она открыто делится своими мыслями о том, как строятся их отношения, несмотря на расстояние между ними.

Артистка живет в Санкт-Петербурге, тогда как Валерий большую часть времени проводит в Москве по работе. Это обстоятельство накладывает определенные ограничения на их совместное времяпрепровождение, однако Буланова уверена, что именно это помогает им сохранять романтику в отношениях.

"Мы видимся не так часто. Валера почти всегда в Москве, а я много гастролирую по городам. Мы пересекаемся только во время моих поездок на съемки или выступления", — говорила Татьяна.

Напомним, что свадьба пары состоялась в Санкт-Петербурге. После торжества Татьяна приняла фамилию мужа, оставив свою как псевдоним. Многие скептики сомневались в прочности их отношений. Пока все указывает на то, что у Булановой и Руднева все хорошо.