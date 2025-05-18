Появились новые подробности съемок Якубовича в скандальном фильме

Новый проект Валерии Гай Германики под названием "Ням-ням" уже привлек внимание зрителей благодаря необычному сочетанию жанров и выбору главного актера.

В роли маньяка выступит известный актер и телеведущий Леонид Якубович, который, по словам режиссера, идеально подходит для этой роли. Гай Германика отметила, что персонаж был специально создан с учетом его уникального стиля игры и внутренней философии.

"Ням-ням" представляет собой микро-сериал в жанре боди-хоррор, который может в дальнейшем перерасти в полнометражный фильм. Каждая серия будет длиться всего одну минуту, что отражает современные тенденции потребления контента. В условиях быстрого темпа жизни и ограниченного времени зрителей такой формат может оказаться весьма привлекательным.

По информации Гай Германики, съемки начались с того, что она предложила Якубовичу роль маньяка, и он без колебаний согласился. Режиссер подчеркивает, что его игра в этом амплуа полна глубокой внутренней драмы, что делает персонажа многослойным и интересным для зрителей.

Уникальность скандальной картины заключается не только в жанровом эксперименте, но и в том, что проект адресован аудитории, стремящейся к новизне и нестандартному подходу. В проекте также участвует актриса Мария Михалкова-Кончаловская.