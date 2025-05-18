Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины

Слухи о разводе Алеси Кафельниковой с мужем Георгием Петришиным стали обсуждаться с новой силой.

Пользователи социальных сетей заметили, что модель стала чаще публиковать откровенные фотографии и делиться неоднозначными размышлениями о личной жизни. Это вызвало волну спекуляций о том, что в отношениях пары могут быть серьезные проблемы.

Недавно Алеся опубликовала снимок, на котором она позирует в прозрачном комбинезоне. Под фото она написала: "Думаю о том, как мне было плохо из-за мужчины, с которым я даже не встречалась".

Слухи о разводе Кафельниковой и Петришина начали появляться еще в 2024 году, однако сама пара неоднократно опровергала эти домыслы. Тем не менее, поведение Алеси в последнее время вызывает все больше вопросов.

Не стоит забывать и о том, что отношения Алеси с матерью также остаются напряженными. Мама модели ранее выражала недовольство выбором дочери, называя Петришиным абьюзером и обвиняя его в негативном влиянии на жизнь девушки. В 2025 году женщина призналась, что не виделась с дочерью уже два года, хотя они пытаются наладить общение.

Подписчики Кафельниковой активно обсуждают ее посты и пытаются понять, что происходит на самом деле. Некоторые из них выражают поддержку модели, считая, что она заслуживает счастья и гармонии в личной жизни после стольких неудачных попыток построить стабильные отношения.