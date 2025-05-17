7-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда

В Новороссийске продолжается пятый открытый кинофестиваль патриотического кино "Малая Земля". На суд зрителей представлено 30 картин в трех конкурсах. Сенсацией программы игровых короткометражных лент стала картина Лолиты Наранович "Без семьи".

Эта 14-минутная лента поднимает важную социальную тему – проблему оставшихся без дома и выживающих на улице стариков. Актриса Елена Захарова сыграла в пронзительном фильме многодетную маму, которая случайно знакомится с живущей на остановке старушкой. А экранную дочь Елены Захаровой воплотила ее дочь реальная – 7-летняя Майя.

"Дочь все время спрашивала меня, мол, почему я снимаюсь с другими детьми, но не с ней, – рассказала "Дни.ру" Елена Захарова. – И когда режиссер позвала меня на эту роль, я предложила снять и Майю. Но Лолита сказала, что нужны пробы. Майя их успешно прошла. Потом у нас была репетиция, где дочь сначала начала стесняться, смутилась повышенного к ней внимания. И мы даже боялись, что она не сможет сняться, когда пойдет мотор. Но в итоге дочь все сделала четко и с первого дубля. Наверное, сложнее было мне сосредоточиться на своей работе. Ведь я постоянно думала и переживала за дочь – справится ли, не замерзнет ли, поскольку осенью снимали".

Судя по всему, растет будущая звезда! "В июне у Майи должна быть еще одна премьера – мы с ней выйдем на сцену Большого зала консерватории в Москве в спектакле "Мэри Поппинс", – радуется Захарова. – Дочь там будет играть Джейн (старший ребенок в семье Бэнкс – Прим. ред.). Надеюсь, у нее все получится. А вот кем она станет – пока не знаю. Как говорит сама Майя, или актрисой, и балериной. Но даже если актрисой она не будет, то на память останется съемка в этом фильме".