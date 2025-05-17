Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны

Люди несут цветы к дому Немоляевой Тесты Близкий друг отказался слушать Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньямиОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формахСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Лента новостей

Суббота 17 мая

16:18Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны 14:09Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов 12:23Тест: какие песни прославили эти советские фильмы на всю страну? 10:16Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры 09:117-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда 06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына 03:22В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма 00:47Народ ошарашен заявлением Авербуха об Арзамасовой 21:45Похудевший на 100 килограммов сын Сафронова пришел на могилу умершего близкого 21:00Бесстыжая Кудрявцева нагло приставала к занятым людям в метро средь бела дня 19:59На плечи Александра Реввы свалилось большое горе 19:17Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот 18:00Люди ахнули: Игорь Петренко похвастался тремя красавицами-дочками 17:09Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль 15:58Тарасов сделал заявление о бедственном положении после краха бизнеса из-за Бузовой 14:36Раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате 13:51Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова 13:33Уехавшая из Москвы Бондарчук высказалась о неизбежном будущем России 12:21Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны

Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны
77

Слухи о возможной беременности жены известного комика Гарика Харламова вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

После того, как в прошлом году пара официально узаконила свои отношения, многие начали следить за жизнью влюбленных, и теперь внимание общественности вновь приковано к их личной жизни.

Наблюдательные фанаты заметили, что в последнее время Катерина Ковальчук предпочитает носить свободные и объемные наряды, которые скрывают ее фигуру. Кроме того, на одном из недавних снимков ее живот стал выглядеть немного округлым.

Эти изменения не остались незамеченными. В сети начали активно обсуждать вероятность того, что Ковальчук может ожидать ребенка.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети

Подогрели слухи и сами публикации Катерины. Она выложила фотографию в мешковатой одежде, к которой добавила стикер с изображением птенца, вылупляющегося из яйца. Этот символ многие подписчики восприняли как явный намек на беременность.

Несмотря на активное обсуждение в сети, официальных комментариев от пары по поводу возможного ожидания малыша пока не поступало.

Важно отметить, что у Ковальчук нет детей. Многие поклонники надеются на то, что она станет матерью. Ранее Катерина также делилась своими мыслями о том, почему часто посещает светские мероприятия без супруга.

Шоу-бизнес в Telegram

17 мая 2025, 16:18
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым

Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов

Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов
Оксана Самойлова готовится к проведению масштабного розыгрыша. Как сообщает портал Звездач, гив блогера привлек внимание благодаря потенциальной возможности заработать 21 миллион рублей.

Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры

Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры
Анна Семенович удивила публику своим откровенным заявлением о ботоксе. Экс-солистка "Блестящих" ответила на вопрос одной из поклонниц о том, делает ли она инъекции, а также поделилась своим опытом. Пользовательница сети поинтересовалась у Анны, пробовала ли она ботокс.

7-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда

7-летняя дочь Елены Захаровой дебютировала в кино: будущая звезда
В Новороссийске продолжается пятый открытый кинофестиваль патриотического кино "Малая Земля". На суд зрителей представлено 30 картин в трех конкурсах. Сенсацией программы игровых короткометражных лент стала картина Лолиты Наранович "Без семьи". Эта 14-минутная лента поднимает важную социальную тему – проблему оставшихся без дома и выживающих на улице стариков.

Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести

Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести
Анна Седокова вызвала бурную реакцию подписчиков. Недавно стало известно, что 42-летняя поп-звезда Анна Седокова, покинувшая Россию, решила устроить себе эмоциональную перезагрузку и отправилась на отдых на теплый курорт.

На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками

На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками
Муж Леры Кудрявцевой шокировал поклонников. Недавно в социальных сетях появилась фотография, которая привлекла внимание подписчиков мужа известной телеведущей Леры Кудрявцевой.

Выбор читателей

16/05ПтнПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 15/05ЧтвМалахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 16/05ПтнЛиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 16/05ПтнСемья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 16/05ПтнГалкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 16/05ПтнНеожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало