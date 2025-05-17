Молодую жену Харламова заподозрили в беременности: Изменения в фигуре заметны

Слухи о возможной беременности жены известного комика Гарика Харламова вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

После того, как в прошлом году пара официально узаконила свои отношения, многие начали следить за жизнью влюбленных, и теперь внимание общественности вновь приковано к их личной жизни.

Наблюдательные фанаты заметили, что в последнее время Катерина Ковальчук предпочитает носить свободные и объемные наряды, которые скрывают ее фигуру. Кроме того, на одном из недавних снимков ее живот стал выглядеть немного округлым.

Эти изменения не остались незамеченными. В сети начали активно обсуждать вероятность того, что Ковальчук может ожидать ребенка.

Подогрели слухи и сами публикации Катерины. Она выложила фотографию в мешковатой одежде, к которой добавила стикер с изображением птенца, вылупляющегося из яйца. Этот символ многие подписчики восприняли как явный намек на беременность.

Несмотря на активное обсуждение в сети, официальных комментариев от пары по поводу возможного ожидания малыша пока не поступало.

Важно отметить, что у Ковальчук нет детей. Многие поклонники надеются на то, что она станет матерью. Ранее Катерина также делилась своими мыслями о том, почему часто посещает светские мероприятия без супруга.