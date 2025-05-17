Семенович не смогла сдержать восторг от уколов красоты: Кайфую от этой процедуры

Анна Семенович удивила публику своим откровенным заявлением о ботоксе. Экс-солистка "Блестящих" ответила на вопрос одной из поклонниц о том, делает ли она инъекции, а также поделилась своим опытом.

Пользовательница сети поинтересовалась у Анны, пробовала ли она ботокс. В ответ Семенович рассказала, что начала корректировать свою внешность с помощью ботокса еще в 27 лет.

По словам артистки, она не испытывает никаких болезненных ощущений и активно наслаждается эффектом от процедур. "Колю с 27 лет и кайфую от этой процедуры. Не вижу в ней ничего страшного. Хотите ходить без морщин — начинайте колоть ботокс. Это не больно", — с уверенностью отметила она.

Такое заявление стало неожиданным для многих поклонников, ведь в обществе до сих пор существует множество стереотипных мнений о косметических процедурах. Семенович совершенно не скрывает, что для нее инъекции стали частью ухода за собой. Она подчеркивает, что важно чувствовать себя комфортно в своем теле и быть уверенной в своем внешнем виде.

Кроме того, недавно Семенович также затронула тему приема аналога популярного препарата для похудения. По словам знаменитости, она уже несколько месяцев "сидит" на нем.

"Еще на нем и очень довольна результатом. Ушел лишний вес, и самочувствие стало намного лучше", — поведала она поклонникам. Артистка уверена, что ей удалось избежать все побочных эффектов благодаря консультации с врачом и строгому соблюдению всех его предписаний.