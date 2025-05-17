Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести

Люди несут цветы к дому Немоляевой Тесты Близкий друг отказался слушать Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньямиОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формахСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Лента новостей

Суббота 17 мая

06:18Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести 03:15На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками 00:04Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале 18:55Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана 17:05Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески 16:13Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно 15:49Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 14:33После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие 14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына 03:22В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма 00:47Народ ошарашен заявлением Авербуха об Арзамасовой 21:45Похудевший на 100 килограммов сын Сафронова пришел на могилу умершего близкого 21:00Бесстыжая Кудрявцева нагло приставала к занятым людям в метро средь бела дня 19:59На плечи Александра Реввы свалилось большое горе 19:17Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот 18:00Люди ахнули: Игорь Петренко похвастался тремя красавицами-дочками 17:09Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль 15:58Тарасов сделал заявление о бедственном положении после краха бизнеса из-за Бузовой 14:36Раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате 13:51Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова 13:33Уехавшая из Москвы Бондарчук высказалась о неизбежном будущем России 12:21Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок 11:20Россия появилась на "Евровидении", несмотря на запрет 10:21Мать основателя "Ласкового мая" нанесла неожиданный удар по вдове Шатунова 09:22Продюсер раскрыл причину развода Галустяна с женой 08:42Тайно вернувшийся в Москву Цекало произвел фурор: неожиданно 06:48Джиган поставил Оксане Самойловой жесткий ультитум
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести

Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести
159

Анна Седокова вызвала бурную реакцию подписчиков.

Недавно стало известно, что 42-летняя поп-звезда Анна Седокова, покинувшая Россию, решила устроить себе эмоциональную перезагрузку и отправилась на отдых на теплый курорт. Певица не стала раскрывать точное место своего пребывания, но поделилась с подписчиками серией чувственных снимков, сделанных у бассейна. На этих фото Анна разделась на публике — точнее, позировала в весьма откровенном купальнике.

На кадрах исполнительница хита "Не оставляй меня, любимый" предстала с распущенными длинными рыжими волосами. Она отказалась от макияжа, нанеся лишь солнцезащитный крем и бальзам для губ. Главным элементом образа стало бикини телесного цвета с глубоким декольте и стрингами, которое практически сливалось с оттенком ее загорелой кожи.

Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру Седоковой и ее женственные формы. Артистка дополнила пляжный аутфит стильной соломенной шляпой и изящно позировала на фоне живописной зелени и лежаков, демонстрируя отличную физическую форму.

Анна Седокова. Фото: соцсети / @annasedokova

Публикация вызвала бурную реакцию среди подписчиков звезды. Многие поклонники оценили внешний вид Анны и поддержали ее. В комментариях можно было увидеть комплименты вроде: "Анечка, ты как птица Феникс: преодолеваешь все препятствия и становишься еще прекраснее", "Очаровательная куколка", "Отдых — классное решение для такого прохладного мая", "Идеальный бронзовый оттенок загара".

Однако не все комментарии были столь восторженными. Нашлись и те, кто посчитал снимки слишком откровенными или неуместными, учитывая недавние события в жизни певицы и ее статус многодетной мамы. Некоторые подписчики не стеснялись в выражениях, используя резкие формулировки. Так, например, под публикациями появились комментарии вроде: "Ни стыда, ни совести!", а также мнения о том, что в таком возрасте и статусе матери не стоит так раздеваться, и вопросы, как можно выставлять себя напоказ после недавней трагедии с бывшим мужем.

Стоит отметить, что последние месяцы были для Анны Седоковой чрезвычайно тяжелыми. В конце прошлого года певица пережила развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Вскоре после расставания спортсмен, не справившись с депрессией, совершил самоубийство, что стало настоящей трагедией. В тот же день Анна попала в больницу с нервным срывом и провела там несколько недель, сильно похудев из-за стресса и невозможности нормально питаться. Сейчас артистка постепенно восстанавливается, находя силы в заботе о детях и творчестве. На фоне этих личных переживаний, столь открытые снимки вызвали неоднозначную реакцию у части аудитории.

Шоу-бизнес в Telegram

17 мая 2025, 06:18
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Покинувшая Россию после смерти бывшего мужа Седокова вышла в свет с дочерью

Отец покойного Тиммы обнародовал разоблачение лжи Седоковой о бывшем муже
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками

На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками
Муж Леры Кудрявцевой шокировал поклонников. Недавно в социальных сетях появилась фотография, которая привлекла внимание подписчиков мужа известной телеведущей Леры Кудрявцевой.

Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале

Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале
Ксения Собчак появилась на красной дорожке с мужем. Ежегодный Каннский кинофестиваль – это не только смотр лучших кинолент планеты, но и грандиозный парад звездных нарядов на знаменитой красной дорожке.

Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана

Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана
В последние месяцы в российском телеэфире активно обсуждается вопрос о замене Ивана Урганта, который покинул свое шоу на Первом канале. Телекритик Александр Мельман высказал мнение, что Филипп Киркоров, известный как король поп-эстрады, мог бы стать достойной заменой Урганту.

Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески

Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески
Роза Сябитова вновь оказалась в центре внимания общественности. На сей раз из-за критики, направленной на ее 35-летнего сына Дениса. После недавнего появления пары на популярном телешоу, где зрители заметили, что Денис не может вести разговор без помощи матери, в адрес семьи посыпались негативные комментарии.

Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно

Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно
Мать внебрачного сына известного художника Никаса Сафронова раскрыла детали срыва судебного заседания, которое должно было установить родственные связи. По ее словам, ни сам Сафронов, ни его представители не явились на суд, который был назначен на 12 мая.

Выбор читателей

15/05ЧтвЛюди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 15/05ЧтвОтчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 15/05ЧтвУехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 16/05ПтнПусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре 15/05ЧтвМалахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15/05Чтв15-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком