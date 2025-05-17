Покинувшая Россию Седокова разделась на публике: Ни стыда, ни совести

Анна Седокова вызвала бурную реакцию подписчиков.

Недавно стало известно, что 42-летняя поп-звезда Анна Седокова, покинувшая Россию, решила устроить себе эмоциональную перезагрузку и отправилась на отдых на теплый курорт. Певица не стала раскрывать точное место своего пребывания, но поделилась с подписчиками серией чувственных снимков, сделанных у бассейна. На этих фото Анна разделась на публике — точнее, позировала в весьма откровенном купальнике.

На кадрах исполнительница хита "Не оставляй меня, любимый" предстала с распущенными длинными рыжими волосами. Она отказалась от макияжа, нанеся лишь солнцезащитный крем и бальзам для губ. Главным элементом образа стало бикини телесного цвета с глубоким декольте и стрингами, которое практически сливалось с оттенком ее загорелой кожи.

Купальник выгодно подчеркнул стройную фигуру Седоковой и ее женственные формы. Артистка дополнила пляжный аутфит стильной соломенной шляпой и изящно позировала на фоне живописной зелени и лежаков, демонстрируя отличную физическую форму.

Публикация вызвала бурную реакцию среди подписчиков звезды. Многие поклонники оценили внешний вид Анны и поддержали ее. В комментариях можно было увидеть комплименты вроде: "Анечка, ты как птица Феникс: преодолеваешь все препятствия и становишься еще прекраснее", "Очаровательная куколка", "Отдых — классное решение для такого прохладного мая", "Идеальный бронзовый оттенок загара".

Однако не все комментарии были столь восторженными. Нашлись и те, кто посчитал снимки слишком откровенными или неуместными, учитывая недавние события в жизни певицы и ее статус многодетной мамы. Некоторые подписчики не стеснялись в выражениях, используя резкие формулировки. Так, например, под публикациями появились комментарии вроде: "Ни стыда, ни совести!", а также мнения о том, что в таком возрасте и статусе матери не стоит так раздеваться, и вопросы, как можно выставлять себя напоказ после недавней трагедии с бывшим мужем.

Стоит отметить, что последние месяцы были для Анны Седоковой чрезвычайно тяжелыми. В конце прошлого года певица пережила развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Вскоре после расставания спортсмен, не справившись с депрессией, совершил самоубийство, что стало настоящей трагедией. В тот же день Анна попала в больницу с нервным срывом и провела там несколько недель, сильно похудев из-за стресса и невозможности нормально питаться. Сейчас артистка постепенно восстанавливается, находя силы в заботе о детях и творчестве. На фоне этих личных переживаний, столь открытые снимки вызвали неоднозначную реакцию у части аудитории.