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Суббота 17 мая

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На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками

На фоне известий об алкоголизме муж Леры Кудрявцевой показал тело, покрытое синяками
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Муж Леры Кудрявцевой шокировал поклонников.

Недавно в социальных сетях появилась фотография, которая привлекла внимание подписчиков мужа известной телеведущей Леры Кудрявцевой. На фоне продолжающихся известий об алкоголизме спортсмен Игорь Макаров, супруг Кудрявцевой, показал тело, покрытое синяками, опубликовав соответствующий снимок в своем блоге.

Фотография, выложенная хоккеистом, демонстрирует его спину, полностью покрытую характерными круглыми синяками. Однако, как поспешил пояснить сам Макаров, ничего тревожного в этом нет. Синяки — это результат процедуры вакуумной терапии, которую часто используют спортсмены для восстановления и улучшения кровообращения в мышцах.

Игорь Макаров. Фото: соцсети / @igor.makarov25

Тем не менее, снимок привлек повышенное внимание общественности именно из-за сложной ситуации в личной жизни пары, которая активно обсуждается в СМИ. В начале 2024 года Лера Кудрявцева откровенно заявила о возможном разводе с мужем, назвав причиной его проблемы с алкогольной зависимостью. Тогда кризис удалось преодолеть.

Однако совсем недавно, всего месяц назад, телеведущая вновь дала понять, что борьба с пагубными привычками супруга продолжается. В своих соцсетях она эмоционально написала, что не знает, что делать.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Пара воспитывает общую дочь по имени Мария. На фоне продолжающихся волнений в семье, даже такой, казалось бы, безобидный снимок, как фото после медицинской процедуры, оказался в центре внимания публики.

Шоу-бизнес в Telegram

17 мая 2025, 03:15
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

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