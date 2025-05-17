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Пятница 16 мая

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Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале

Собчак в наряде за миллион рублей шокировала публику на Каннском фестивале
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Ксения Собчак появилась на красной дорожке с мужем.

Ежегодный Каннский кинофестиваль – это не только смотр лучших кинолент планеты, но и грандиозный парад звездных нарядов на знаменитой красной дорожке. Помимо других знаменитостей, посетивших важнейшее в светской жизни событие, там также отметилась и российская теледива Ксения Собчак.

Правда, в этом году ее появление на набережной Круазетт оказалось на удивление неярким. В отличие от прошлого года, когда Ксения эффектно приземлилась на вертолете, создав настоящий фурор, на этот раз она появилась на красной дорожке буднично и практически незаметно, что не позволило ей привлечь привычное количество внимания. Неудивительно, что искушенные каннские фотографы, чьи объективы привыкли к более эффектным персонам и нарядам, практически проигнорировали ее выход.

Однако, несмотря на общую невыразительность самого дефиле, образ Ксении Собчак за миллион рублей все же шокировал публику. Телеведущая продемонстрировала на красной дорожке весьма спорный и, как оказалось, баснословно дорогой ансамбль, который мгновенно стал предметом бурных обсуждений в социальных сетях.

Для своего выхода Ксения выбрала элегантное черное платье, обильно украшенное перьями. Но поверх этого классического вечернего туалета она накинула ярко-оранжевый дождевик из нейлона. Это крайне нестандартное и диссонирующее сочетание вызвало шквал недоумения у интернет-пользователей. В комментариях они прямо называли ее вид нелепым и настоятельно рекомендовали хотя бы снять эту ветровку, которая совершенно не гармонировала с основным нарядом.

Примечательно, что сама Ксения Собчак не является стилистом или автором этой модной комбинации. Как выяснилось, это необычное сочетание было задумано и представлено на подиуме в Милане известным модным домом Prada в рамках их показа новой коллекции весна-лето 2025. Таким образом, телеведущая просто продемонстрировала дизайнерскую идею.

А вот цена этой "модной выходки" оказалась поистине заоблачной. Черное платье из шелка и органзы, по информации источников, стоит внушительные 8600 долларов (что составляет около 690 тысяч рублей по актуальному курсу). Яркая оранжевая ветровка добавила к стоимости еще 2150 долларов (примерно 172 тысячи рублей). С учетом аксессуаров и обуви, общая стоимость образа Ксении Собчак на красной дорожке в Каннах действительно перевалила за отметку в миллион рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

17 мая 2025, 00:04
Ксения Собчак. Фото: Youtube / @sobchak
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