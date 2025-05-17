Самойлова нашла хитрый способ обогатиться на десятки миллионов

Оксана Самойлова готовится к проведению масштабного розыгрыша.

Как сообщает портал Звездач, гив блогера привлек внимание благодаря потенциальной возможности заработать 21 миллион рублей. Это сумма, которую могут получить спонсоры, принявшие участие в конкурсе.

В данный момент Оксана активно ищет участников для своего розыгрыша. Одно место в этом гиве оценивается примерно в 3 миллиона рублей. Всего предусмотрено семь мест для спонсоров. Если все вакансии будут заполнены, общая сумма дохода составит внушительные 21 миллион рублей. Однако, по последним данным, желающих присоединиться к проекту пока не нашлось.

Оксана Самойлова обещает своим спонсорам значительное увеличение аудитории. Она заявляет, что каждому участнику гива поможет привлечь около 100 тысяч новых подписчиков. Это предложение выглядит весьма заманчиво для тех, кто хочет увеличить свою популярность в социальных сетях и привлечь внимание к своему бизнесу или личному бренду.

Тем не менее, стоит отметить, что у Оксаны Самойловой есть опыт не только успешных проектов. Ранее сообщалось о том, что она приняла решение закрыть убыточный бизнес — приложение с рецептами, которое не завоевало популярности среди россиян.