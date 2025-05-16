Киркорова сочли идеальной заменой покинувшему экраны Урганту: Вписывается лучше Ивана

В последние месяцы в российском телеэфире активно обсуждается вопрос о замене Ивана Урганта, который покинул свое шоу на Первом канале.

Телекритик Александр Мельман высказал мнение, что Филипп Киркоров, известный как король поп-эстрады, мог бы стать достойной заменой Урганту. Это заявление стало результатом недавней пародии на Киркорова, показанной в американском шоу Джимми Фэллона, в котором многие усмотрели явные отсылки к "Вечернему Урганту".

Мельман отметил, что у Киркорова есть опыт ведения телевизионных программ. В 2003 году он уже попробовал себя в роли телеведущего, когда вел утреннюю передачу на СТС. С тех пор певец неоднократно появлялся в качестве члена жюри на различных шоу талантов, демонстрируя свои навыки общения с аудиторией и умение поддерживать интересный диалог. Телекритик считает, что Киркоров обладает необходимыми качествами для того, чтобы занять место Урганта.

"Филипп — это ироничный, интересный и умный человек. Он способен привнести свежий взгляд и новые идеи в формат вечернего шоу", — заявил Мельман. По его мнению, певец может адаптироваться к современным реалиям телевидения и предложить зрителям что-то новое и увлекательное.

"Он вписывается в нынешнее время лучше Ивана", — добавил критик.

Киркоров действительно иногда выходит за рамки привычного формата, но при желании может контролировать свои эмоции и шутить так, чтобы это было уместно. Это качество делает его универсальным кандидатом для ведения вечернего шоу. Кроме того, его харизма и обаяние могут привлечь новую аудиторию.