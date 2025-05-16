Сябитова обратилась к нападавшим на ее сына: Это не по-человечески

Роза Сябитова вновь оказалась в центре внимания общественности. На сей раз из-за критики, направленной на ее 35-летнего сына Дениса.

После недавнего появления пары на популярном телешоу, где зрители заметили, что Денис не может вести разговор без помощи матери, в адрес семьи посыпались негативные комментарии. Многие пользователи интернета окрестили его инфантильным и зависимым от мамы, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Устав от постоянной критики, Роза решила высказаться по этому поводу в своем блоге. Она отметила, что не придает особого значения мнению хейтеров, однако комментарии некоторых психологов ее сильно огорчили.

"Мнение хейтеров меня мало волнует, но комментарии так называемых психологов пугают и удручают. Я бы задумалась о квалификации таких специалистов и обратилась бы в налоговую, чтобы выяснить, есть ли у них лицензия", — написала она, обращаясь к напавшим на ее наследника людям.

Сябитова считает, что профессиональные психологи нарушают этические нормы, обсуждая личную жизнь ее сына. Она напомнила, что по этическому кодексу психологи не имеют права обесценивать людей или осуждать их действия и чувства. "Обсуждать и стыдить человека — это не по-человечески", — добавила ведущая.

Критика стала еще более резкой после того, как всплыла история о несостоявшемся браке Дениса. В 21 год он собирался жениться на женщине с двумя детьми, но Роза встала на защиту сына и поставила ему ультиматум. В результате Денис отказался от отношений с возлюбленной.