Пусть Россия вас содержит: Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре

Более трех лет Алла Пугачева с семьей проживает за пределами России. У Народной артистки СССР есть паспорта Израиля и Кипра. А вот положена ли ей там пенсия?

На Родине жене иностранного агента Алле Пугачевой до сих пор ежемесячно выплачивают около 60 тысяч рублей пенсии в месяц. В эту сумму входят доплата столичного градоначальника за звание народной артистки СССР и несколько тысяч рублей как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС (она давала концерт там в 1986 году и получила дозу облучения).

А вот в Израиле пенсия ей не полагается. Ведь на Земле Обетованной такое право имеет только гражданин, проработавший там хотя бы 10 лет и делавший взносы в пенсионный фонд. Пугачева их не делала...

Лишили русскую певицу пенсии и на Кипре. Мол, пусть Россия вас кормит! Социальная пенсия выплачивается этим островным государством лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим пенсионного дохода, Но для этого там или в одной из стран ЕС надо прожить минимум 20 лет после 40-летнего возраста или минимум 35 лет после достижения 18 лет. У Пугачевой такого "стажа" нет.

Впрочем, Пугачевой на пенсию плевать. Кажется, что за годы карьеры она накопила столько денег, что хватит несколько поколений. Да и ее пятый муж много работает, выступая с антироссийскими концертами по Европе.