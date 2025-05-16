Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно

По ее словам, ни сам Сафронов, ни его представители не явились на суд, который был назначен на 12 мая. В результате заседание перенесли на 19 июня. Женщина утверждает, что команда художника дала понять: для дальнейшего общения им необходимо забрать иск из суда.
Ситуация вызывает большой интерес у общественности, поскольку внебрачному сыну Никаса уже более 40 лет. Он узнал о своем возможном родстве всего пять лет назад.
Мать предполагаемого наследника поделилась, что сын пытался связаться с отцом, желая узнать о нем больше, но, к сожалению, его попытки не увенчались успехом. Сафронов так и не вышел на связь.
По словам женщины, когда она пыталась дозвониться до представителей Никаса, ей сообщили, что художник находится в командировке в Италии. В беседе ей настойчиво посоветовали отозвать иск, если она хочет продолжить диалог. "Они настроены агрессивно", – подчеркнула мать внебрачного сына.
Женщина испытывает разочарование от того, что не может связаться с Никасом напрямую. Она отметила, что его личный номер ей не предоставили, и сама знаменитость не проявляет желания общаться.