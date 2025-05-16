Мать внебрачного сына Сафронова заявила а о срыве судебного заседания: Настроены агрессивно

Мать внебрачного сына известного художника Никаса Сафронова раскрыла детали срыва судебного заседания, которое должно было установить родственные связи.

По ее словам, ни сам Сафронов, ни его представители не явились на суд, который был назначен на 12 мая. В результате заседание перенесли на 19 июня. Женщина утверждает, что команда художника дала понять: для дальнейшего общения им необходимо забрать иск из суда.

Ситуация вызывает большой интерес у общественности, поскольку внебрачному сыну Никаса уже более 40 лет. Он узнал о своем возможном родстве всего пять лет назад.

Мать предполагаемого наследника поделилась, что сын пытался связаться с отцом, желая узнать о нем больше, но, к сожалению, его попытки не увенчались успехом. Сафронов так и не вышел на связь.

По словам женщины, когда она пыталась дозвониться до представителей Никаса, ей сообщили, что художник находится в командировке в Италии. В беседе ей настойчиво посоветовали отозвать иск, если она хочет продолжить диалог. "Они настроены агрессивно", – подчеркнула мать внебрачного сына.

Женщина испытывает разочарование от того, что не может связаться с Никасом напрямую. Она отметила, что его личный номер ей не предоставили, и сама знаменитость не проявляет желания общаться.