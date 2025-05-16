После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие

Певица Слава вышла на связь с поклонниками после долгого молчания.

Известная российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) переживает непростой период в личной жизни. Недавно стало известно об очередном, по всей видимости, окончательном разрыве ее долгих отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Выйдя на связь после некоторого перерыва, она отметила, что недавно отпраздновала свое 45-летие с размахом. Артистка поспешила успокоить поклонников, заверив, что в целом у нее все хорошо. Однако она честно призналась в сильном переутомлении и эмоциональном выгорании после пережитого и добавила, что на какое-то время уйдет из публичного пространства. Слава планирует провести время в узком кругу самых близких ей людей.

Чтобы справиться с болью расставания и эмоциональным напряжением, певица Слава, похоже, решила пуститься во все тяжкие. «Я только позавчера вышла из ночного клуба. Я решила, что хватит мне грустить, решила отдохнуть, подзарядить себя танцами, музыкой, и это мне действительно помогло», — откровенно рассказала звезда о своей ночной вылазке, признав, что это принесло ей облегчение.

Напомним, что роман Славы с 72-летним бизнесменом Анатолием Данилицким длился без малого два десятилетия — 19 лет, и все эти годы отношения пары описывались как весьма страстные, но при этом нестабильные, с частыми размолвками и примирениями. В итоге в прошлом месяце, как заявила сама артистка, в этой долгой истории была поставлена окончательная точка.

