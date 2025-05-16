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Пятница 16 мая

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После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие

После расставания с любимым певица Слава пустилась во все тяжкие
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Певица Слава вышла на связь с поклонниками после долгого молчания.

Известная российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) переживает непростой период в личной жизни. Недавно стало известно об очередном, по всей видимости, окончательном разрыве ее долгих отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Выйдя на связь после некоторого перерыва, она отметила, что недавно отпраздновала свое 45-летие с размахом. Артистка поспешила успокоить поклонников, заверив, что в целом у нее все хорошо. Однако она честно призналась в сильном переутомлении и эмоциональном выгорании после пережитого и добавила, что на какое-то время уйдет из публичного пространства. Слава планирует провести время в узком кругу самых близких ей людей.

Чтобы справиться с болью расставания и эмоциональным напряжением, певица Слава, похоже, решила пуститься во все тяжкие. «Я только позавчера вышла из ночного клуба. Я решила, что хватит мне грустить, решила отдохнуть, подзарядить себя танцами, музыкой, и это мне действительно помогло», — откровенно рассказала звезда о своей ночной вылазке, признав, что это принесло ей облегчение.

Напомним, что роман Славы с 72-летним бизнесменом Анатолием Данилицким длился без малого два десятилетия — 19 лет, и все эти годы отношения пары описывались как весьма страстные, но при этом нестабильные, с частыми размолвками и примирениями. В итоге в прошлом месяце, как заявила сама артистка, в этой долгой истории была поставлена окончательная точка.

Шоу-бизнес в Telegram

16 мая 2025, 14:33
Певица Слава. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
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Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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