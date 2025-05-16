Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы

Знаменитый Дом на набережной (он же – Дом правительства и Первый дом Советов) построили в 1931 году. Он был предназначен для партийных чиновников, членов, высшего генералитета. А в новейшей истории много писали о том, что именно тут поселилась Глюкоза...

Прежде на этом месте, в полукилометре от Кремля, стоял винно-соляной двор – центр виноторговли страны. Но в конце 1920-х годов его снесли, чтобы по проекту Бориса Иофана построить на этом месте 12-этажное здание с 24 подъездами и 505 квартирами.

Список знаменитых жильцов дома впечатляет: в разные года здесь проживали 63 наркома и министра, 94 их заместителя, 19 маршалов и адмиралов. Среди них — маршалы Ворошилов, Тухачевский, Жуков, государственные деятели Рыков, Куйбышев, Каганович, Косыгин, балерина Лепешинская, режиссер Александров, писатель Демьян Бедный...

В 1996 году здесь начали начали устанавливать мемориальные доски знаменитым жильцам. Сегодня их уже около сорока на фасаде, и еще шесть – в подъездах. Досок, в частности, удостоились писатели Юлиан Семенов и Юрий Трифонов, актер Алексей Баталов.

Звезду фильмов "Летят журавли" и "Москва слезам не верит" увековечили в бронзе 15 октября 2019 года. И возле доски всегда есть живые цветы. Их несут благодарные поклонники. Особенно много букетов ожидается 15 июня, когда исполнится восемь лет со дня смерти легендарного актера, который с 1988 по 2017 годы жил в этом доме.

Кстати, и сегодня Дом на Набережной остается местом статусным и престижным. Среди его знаменитых жильцов – актеры Геннадий Хазанов, Александр Домогаров и Наталья Андрейченко. Тут есть и одна из квартир у Натальи Ионовой, больше известной как певица Глюкоза. Возможно, все они тоже когда-то удостоятся памятных досок на фасаде.