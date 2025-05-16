Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой

Максим Галкин* поделился с поклонниками ближайшими планами.

После того как Алла Пугачева окончательно покинула Россию и осела на Кипре, каждый год звезда эстрады следует своей установившейся традиции: проводить самые теплые месяцы в Латвии, где климат заметно мягче и приятнее средиземноморского. Этот год, по всей видимости, не станет исключением. Недавняя публикация ее супруга, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), стала своего рода сигналом для поклонников и СМИ.

Анонс, вызвавший волну обсуждений, появился на официальной странице Галкина* в социальных сетях. Телеведущий объявил о своих предстоящих концертах в Юрмале, назначенных на 8 августа. Подписчики и светские обозреватели немедленно связали анонс концертов мужа с летними планами самой Аллы Борисовны. С большой долей уверенности можно предположить, что певица отправится в Прибалтику вслед за супругом, как она это делала и в предыдущие годы, чтобы провести там остаток лета.

Однако предстоящее пребывание в Юрмале будет омрачено одним весьма неприятным обстоятельством, затрагивающим семью звезды напрямую. Напомним, несколько месяцев назад власти Латвии приняли решение о запрете на въезд для дочери Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте. Из-за этого у Кристины сорвался концерт в Юрмале, запланированный на июнь.

Более того, Орбакайте, которая является владелицей элитной квартиры в этом курортном городе (недвижимость досталась ей в наследство от Бориса Моисеева), теперь официально не может посетить свою латвийскую собственность. Формальной причиной запрета названы некие "цели безопасности", хотя многие связывают это решение с общей политической ситуацией.

Несмотря на то, что для Кристины Орбакайте въезд в Латвию оказался закрыт, самой Алле Пугачевой и Максиму Галкину* латвийские границы пока открыты. Это означает, что в этом году Кристина, вероятно, не сможет провести время с матерью на традиционном летнем отдыхе. Тем не менее, по данным источников, данное обстоятельство, сколь бы болезненным оно ни было для семьи, не стало препятствием для летних планов самой Примадонны провести август в привычной для себя Юрмале.

*признан в России иностранным агентом.