Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась

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Пятница 16 мая

14:10Люди несут цветы к знаменитому на всю Москву дому Глюкозы 13:36Галкин* намекнул на скорый переезд Пугачевой 12:46Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась 10:51Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало 09:58Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха 09:37Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился 08:51Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах 06:44Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство 03:09Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта 00:15Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети 21:30Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы 19:14Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда 18:00Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем 16:56Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне 15:56Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов 14:36Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами 13:3815-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком 12:53На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию 12:00Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища 10:49Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы 10:31Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию 09:50Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой 08:32Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг 06:31Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына 03:22В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма 00:47Народ ошарашен заявлением Авербуха об Арзамасовой 21:45Похудевший на 100 килограммов сын Сафронова пришел на могилу умершего близкого 21:00Бесстыжая Кудрявцева нагло приставала к занятым людям в метро средь бела дня 19:59На плечи Александра Реввы свалилось большое горе 19:17Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот 18:00Люди ахнули: Игорь Петренко похвастался тремя красавицами-дочками 17:09Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль 15:58Тарасов сделал заявление о бедственном положении после краха бизнеса из-за Бузовой 14:36Раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате 13:51Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова 13:33Уехавшая из Москвы Бондарчук высказалась о неизбежном будущем России 12:21Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок 11:20Россия появилась на "Евровидении", несмотря на запрет 10:21Мать основателя "Ласкового мая" нанесла неожиданный удар по вдове Шатунова 09:22Продюсер раскрыл причину развода Галустяна с женой 08:42Тайно вернувшийся в Москву Цекало произвел фурор: неожиданно 06:48Джиган поставил Оксане Самойловой жесткий ультитум 03:28Почувствующий опасность Принц Гарри ломился в двери к посторонним людям 00:52Татьяна Буланова поделилась радикальным методом быстрого похудения 20:5561-летняя Лолита нашла себе крайне необычное занятие: Это предполагает свободу 19:55Как открыть карту во Freedom Bank 19:05Агутин публично отреагировал на резонансные заявление об изменах Варум: Было всякое 17:31Покинувший Россию Шаляпин показал интимное место своей новой любовницы 16:24Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 мая 15:56"Вот и ответ": заподозренная в беременности Муцениеце показала свой живот
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Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась

Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась
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Екатерина Стриженова рассказала о трагедии в соцсети.

Новое горе пришло в дом Стриженовых, не успевших оправиться от предыдущих трагедий. Об очередной страшной утрате в своей семье рассказала в личном блоге Екатерина Стриженова. Телеведущая сообщила, что скоропостижно ушла из жизни старшая сестра ее мужа Александра Стриженова, 66-летняя Елена Земляникина, которая была очень близка всем членам звездной семьи.

По словам телеведущей, Елену насмерть сбил мотоциклист в тот момент, когда она переходила дорогу по пути на работу. Погибшая была преподавателем, человеком светлым и преданным своему делу, и в тот злополучный день она, как обычно, торопилась к своим студентам.

"Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека", — написала Стриженова в Сети.

Кроме того телеведущая добавила, что Елена была незаменима, и сейчас у ее родных, нет ничего, кроме слез. В настоящее время семья готовится к похоронам. Елену Земляникину будут отпевать отпевать в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех, церемония прощания состоится 17 мая.

Напомним, 9 февраля умер отец Александра, звезда "Человека-амфибии", легендарный актер Олег Стриженов. Приближенные к семье рассказывали, что первые дни после трагедии вдова Стриженова много плакала и забывала даже принимать пищу. Дети были рядом с ней, чтобы ее не накрыла волна горя и одиночества.

Но не только плохие новости приходят в последнее время из знаменитой семьи. Недавно дочь Екатерины и Александра сообщила о пополнении. Она родила седьмого ребенка. На этом молодая мама решила остановиться, поскольку из-за частых родов ее здоровье значительно ослабло. Об этом она рассказала своим подписчикам. К тому же буквально на днях молодая мама, держа на руках ребенка, свалилась с лестницы. Она получила значительные ушибы спины и живота, но в целом, к счастью, все обошлось благополучно.

Шоу-бизнес в Telegram

16 мая 2025, 12:46
Екатерина Стриженова. Фото: Youtube / @slogvinov
соцсети• Требует проверки

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