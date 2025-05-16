Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась

Екатерина Стриженова рассказала о трагедии в соцсети.

Новое горе пришло в дом Стриженовых, не успевших оправиться от предыдущих трагедий. Об очередной страшной утрате в своей семье рассказала в личном блоге Екатерина Стриженова. Телеведущая сообщила, что скоропостижно ушла из жизни старшая сестра ее мужа Александра Стриженова, 66-летняя Елена Земляникина, которая была очень близка всем членам звездной семьи.

По словам телеведущей, Елену насмерть сбил мотоциклист в тот момент, когда она переходила дорогу по пути на работу. Погибшая была преподавателем, человеком светлым и преданным своему делу, и в тот злополучный день она, как обычно, торопилась к своим студентам.

"Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека", — написала Стриженова в Сети.

Кроме того телеведущая добавила, что Елена была незаменима, и сейчас у ее родных, нет ничего, кроме слез. В настоящее время семья готовится к похоронам. Елену Земляникину будут отпевать отпевать в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех, церемония прощания состоится 17 мая.

Напомним, 9 февраля умер отец Александра, звезда "Человека-амфибии", легендарный актер Олег Стриженов. Приближенные к семье рассказывали, что первые дни после трагедии вдова Стриженова много плакала и забывала даже принимать пищу. Дети были рядом с ней, чтобы ее не накрыла волна горя и одиночества.

Но не только плохие новости приходят в последнее время из знаменитой семьи. Недавно дочь Екатерины и Александра сообщила о пополнении. Она родила седьмого ребенка. На этом молодая мама решила остановиться, поскольку из-за частых родов ее здоровье значительно ослабло. Об этом она рассказала своим подписчикам. К тому же буквально на днях молодая мама, держа на руках ребенка, свалилась с лестницы. Она получила значительные ушибы спины и живота, но в целом, к счастью, все обошлось благополучно.