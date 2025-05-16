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Пятница 16 мая

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Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало

Неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало
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Дарина Эрвин вместе с супругом прилетела в Москву.

34-летняя Дарина Эрвин, супруга 64-летнего известного продюсера Александра Цекало, в последнее время оказалась в центре внимания публики и экспертов. Причиной послужили кардинальные изменения в ее внешности. Сама художница настаивает на том, что ее новый облик — результат естественных процессов и отказа от прежних привычек, полностью отрицая пластические операции.

Однако, как выяснилось, это преображение спровоцировало появление информации, которую, возможно, Дарина предпочитала бы оставить в тайне. Так, неожиданно стали известны тщательно скрываемые факты из жизни жены Александра Цекало, касающиеся источников ее трансформации.

В последнее время внешность Дарины Эрвин действительно претерпела значительные изменения. Она заметно похудела, изменилась форма ее носа, скулы стали более выраженными, а уши — заметно оттопыренными. Это особенно привлекло внимание, поскольку в некоторых странах, например, в Китае, "оттопыренные" уши стали трендом, и многие модницы специально ложатся под нож хирурга для достижения такого эффекта. Сама Дарина объясняет этот момент просто: она якобы перестала скрывать свои уши прическами.

В то время как сама Дарина Эрвин настаивает на естественности своих преображений, профессиональное мнение пластического хирурга Сергея Блохина, высказанное в интервью журналистам, расходится с ее заявлениями. По его словам, без хирургических вмешательств не обошлось. Он заявил, что уши сами по себе не могут оттопыриваться, увеличиваться или расширяться, и выразил уверенность, что Дарине провели отопластику, а также ряд других операций.

Пластический хирург отметил, что видит следы ринопластики (изменения формы носа), скуловые импланты и кантопексию (коррекцию формы глаз). Блохин добавил, что, хотя все выполнено профессионально и лицо стало гармоничнее, это является работой хирурга, а не генетики, подчеркнув, что "чудес не бывает".

Шоу-бизнес в Telegram

16 мая 2025, 10:51
Александр Цекало. Фото: Youtube / @KontrTelevision
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Патрик Демси. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive
Дженис Дикинсон. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight
Дженнифер Грей. Фото: YouTube / @People
Пэрис Хилтон. Фото: YouTube / @ABCNews
Тори Спеллинг. Фото: YouTube / @TheDrewBarrymoreShow

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