Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Ильи Авербуха

Илью Авербуха осудили в Сети за высказывания о супруге.

После волны общественного негодования, вызванной спорными высказываниями Ильи Авербуха о его супруге Елизавете Арзамасовой в контексте их первого знакомства, актриса решила нарушить публичное молчание. Звезда сериала "Папины дочки" выбрала не самый очевидный способ ответа на разгоревшийся скандал.

Напомним, в недавнем интервью Ксении Собчак хореограф затронул тему их знакомства, когда Лизе было всего 15 лет, а ему 37. Авербух озвучил спорное утверждение, выразив мнение, что в 15 лет она уже не была ребенком, а являлась молодой женщиной, у которой, по его словам, "все было". Это заявление вызвало резкую критику в Сети, поскольку многие расценили его слова как намек на пошлый контекст. Сам Авербух впоследствии предпринял попытку прояснить свою позицию, заявив, что под этой фразой он имел в виду не физический аспект, а "содержание" Елизаветы как личности.

Пока коллеги и друзья Ильи Авербуха активно высказывались в его защиту публично, супруга предпочитала хранить молчание в ответ на прямые вопросы журналистов о скандале. Однако она все же дала понять, что поддерживает мужа, но сделала это не через слова, а через личный жест.

Именно в этот момент, когда общественность ждала комментария или реакции, Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Авербуха. Вместо пространных объяснений или опровержений, она опубликовала в своем личном блоге их совместное романтическое фото. Этот снимок, лишенный каких-либо длинных пояснений, был подписан лишь лаконичными инициалами их с Авербухом имен.

Этот поступок вызвал волну поддержки уже в адрес самой актрисы. В комментариях под фотографией поклонники выражали свое понимание и восхищение ее выдержкой. Они писали слова поддержки, желали ей терпения в этой непростой ситуации и делали комплименты их паре с фигуристом, подчеркивая гармонию и искренность, которые они видят в их отношениях.

