Объявивший о поисках невесты Алексей Воробьев тайно женился

Алексей Воробьев долго слыл завидным холостяком.

Настоящая бомба взорвалась в светской хронике: 37-летний певец, актер и режиссер Алексей Воробьев, чья личная жизнь всегда будоражила публику, и который еще совсем недавно был в эпицентре скандала из-за своих резонансных высказываний о женщинах, внезапно распрощался со статусом завидного холостяка. Его избранницей стала признанная звезда оперной сцены Аида Гарифуллина. Подробности этого тщательно скрываемого романа и его сенсационного завершения удалось выяснить журналистам.

Согласно информации от инсайдеров, романтические отношения между Алексеем Воробьевым и оперной дивой Аидой Гарифуллиной начали набирать обороты прошлой зимой. Искра пробежала во время их совместной работы над третьим сезоном популярного проекта "Фантастика". Несмотря на все усилия пары сохранить свою связь вдали от посторонних глаз, влюбленных периодически замечали вместе – как на уединенных ужинах в модных московских ресторанах, так и на европейских улочках Вены, города, который является постоянным местом жительства и работы Аиды.

Как удалось выяснить прессе, церемония бракосочетания Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной состоялась в апреле в самом сердце Москвы – в престижном Грибоедовском ЗАГСе. Особую пикантность этой новости придает тот факт, что всего за два месяца до похода в ЗАГС, в феврале, Алексей Воробьев в многочисленных интервью открыто заявлял, что находится в активном поиске своей "единственной" и готов к серьезным отношениям.

37-летняя Аида Гарифуллина – фигура по-настоящему выдающаяся в мире классической музыки. Заслуженная артистка России, выпускница авторитетной Нюрнбергской высшей школы музыки, она имеет за плечами выступления с мировыми корифеями оперной сцены, такими как Пласидо Доминго и Андреа Бочелли. Дочь известного дирижера и крупного бизнесмена, Аида – воплощение интеллекта, таланта и высокого статуса, что, кажется, вполне соответствует представлениям Воробьева об идеальной спутнице жизни. Известно, что в ее прошлом был роман с известным теннисистом Маратом Сафиным. После их расставания Аида родила дочь Оливию, отца которой она предпочитает не называть публично.

Пока новоиспеченные супруги предпочитают хранить молчание и не комментировать свой брак публично. Такое решение вполне оправдано, особенно учитывая недавний медийный шторм, который вызвали сами заявления Воробьева.

