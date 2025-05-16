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Пятница 16 мая

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Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах

Уехавшая из России Бузова сделала важное заявление со слезами на глазах
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Ольга Бузова обратилась к подписчикам с пламенной речью.

Ольга Бузова, безусловно, одна из самых обсуждаемых и трудолюбивых фигур на российском телевидении и эстраде. Ее восхождение началось с экрана "ДОМ-2", когда ей было всего 18 лет. Спустя более двух десятилетий, Ольга является одной из топовых звезд страны. Недавно она отметила внушительную карьерную дату – 21 год работы на ТВ – и обратилась к своей многомиллионной аудитории с важным заявлением.

Повод для обращения – годовщина ее первого появления на телеэкранах. В своем эмоциональном послании ср слезами на глазах Ольга подчеркнула, что ровно 21 год назад состоялся ее теледебют, и за это время она прошла путь от "18-летней девочки" до признанного "профессионала", удостоившись звания "лучшей ведущей последних лет" по версии "КП". Бузова выразила огромную благодарность своей аудитории за неизменную поддержку. По ее словам, нет нужды перечислять ее многочисленные проекты – они всем известны и пользуются "оглушительным успехом", и она повторно поблагодарила фанатов за это.

Теледива не скрывала, что ее карьерный путь был сопряжен с множеством трудностей, но она всегда преодолевала препятствия "с высоко поднятой головой", продолжая "творить и создавать" именно для своей публики. В завершение обращения она заявила о своей безграничной преданности профессии и поклонникам, подписавшись просто: "Ваша Оля".

Множество пользователей Сети поспешили поздравить Бузову с этой знаменательной датой. В своих комментариях они подчеркивали ее феноменальное трудолюбие, называя ее ярким примером для подражания. Слова поддержки и восхищения буквально летели со всех уголков земного шара, подтверждая широкую географию ее влияния. Фолловеры выражали уверенность, что любое начинание с ее участием будет интересным, желали ей личного, "женского счастья и радости материнства", а также "светить ярко, купаться в любви и изобилии". Среди множества посланий выделился особо трогательный и ностальгический комментарий от подписчика, который вспомнил, как 21 год назад делал ей прическу перед кастингом на "ДОМ-2", и с удивлением отметил, что теперь сам живет в Доминикане, где, по всей видимости, сейчас находится и сама Ольга.

Несмотря на блестящую карьеру и колоссальную всенародную популярность, личная жизнь 39-летней звезды пока, увы, не обрела той же стабильности. Замужество с футболистом Дмитрием Тарасовым завершилось разводом. Отношения с блогером Давидом Манукяном, несмотря на несколько предложений руки и сердца, также не привели к браку. По слухам, сейчас у телеведущей есть поклонник, но она, как сама признается, подходит к выбору потенциального спутника жизни и отца будущих детей с особой тщательностью и ответственностью.

Шоу-бизнес в Telegram

16 мая 2025, 08:51
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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