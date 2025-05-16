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Пятница 16 мая

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Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство

Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство
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Оксана Самойлова рассказала подробности в блоге.

37-летняя Оксана Самойлова поставила на уши свою многомиллионную армию подписчиков в соцсети, выложив тревожное фотопрямо из больничной палаты. На снимке медиаперсона выглядела крайне изможденной, а вид стоящей у койки капельницы и закрытые глаза пациентки создавали весьма тягостное и настораживающее впечатление.

Осознавая, что подобная публикация неизбежно вызовет лавину вопросов и искреннего беспокойства, Самойлова вскоре поспешила приоткрыть завесу над произошедшим, стремясь немедленно успокоить своих фолловеров. Она сообщила им, что поводов для тревоги нет, что с ней "все ок".

Раскрывая детали случившегося, блогерша поведала, что все началосьсамым обычным образом: накануне она безмятежно занималась рутинными домашними делами на территории своего загородного особняка. Ничто не предвещало неприятностей, пока неожиданно не дал о себе знать странный и, как она его ярко охарактеризовала, невыносимо "прилипчивый" сухой кашель. Поначалу Оксана не придала этому должного значения, посчитав симптом совершенно незначительным, и вечером улеглась спать, как делала всегда.

Однако этот коварный и вероломный кашель оказался отнюдь не пустяком. Он не давал ей покоя, лишив сна на изнурительных три часа. Самочувствие неуклонно ухудшалось, вызывая серьезную тревогу. Вспоминая те тревожные минуты, Оксана отмечает, что явственно ощутила, как "гортань сузилась", при этом легкие оставались "чистые абсолютно", но присутствовало "это странное чувство в районе горла". Именно это ощущение резкого сужения гортани стало тем самым, критическим и пугающим сигналом, который заставил ее без колебаний обратиться за экстренной медицинской помощью.

Доставленная оперативно в медучреждение глубокой ночью, блогерша незамедлительно получила квалифицированную поддержку. Дежурные врачи проявили высокую компетентность, приняв меры для облегчения ее состояния и сделав необходимые противоотечные и противовоспалительные инъекции. После тщательного обследования специалисты поставили диагноз – острый ларингит, который, как подтвердилось, и явился причиной тревожного сужения гортани, известного в медицине как стеноз.

Оксана приняла осознанное решение остаться в больнице под круглосуточным наблюдением – просто на всякий случай, ради собственного душевного спокойствия. Как она откровенно призналась, пережитый опыт глубоко потряс ее, оставив заметный след, и теперь у нее сформировалась новая фобия.

Шоу-бизнес в Telegram

16 мая 2025, 06:44
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @Liasan
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