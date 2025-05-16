Спевшая с Бузовой Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта

Надежду Бабкину уговорили исполнить хит Ольги Бузовой.

Недавний дуэт легенды российской народной песни Надежды Бабкиной и популярной телеведущей и одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой на юбилейном концерте Надежды Георгиевны в честь ее круглой даты стал одним из самых обсуждаемых событий в шоу-бизнесе. Многих удивило такое, казалось бы, неожиданное сочетание артисток. Теперь сама Надежда Бабкина впервые прокомментировала это творческое решение.

В беседе с журналистами 75-летняя артистка разоткровенничалась, что поначалу испытывала серьезные сомнения относительно того, справится ли Ольга Бузова с выступлением на ее юбилейном вечере. Однако после недолгих раздумий она решила, что попробовать все же стоит.

Надежда Бабкина высоко оценила подход Ольги Бузовой к участию в концерте. Она отметила, что Бузова вышла на сцену в элегантном платье без оголенных участков тела и вела себя очень достойно. Более того, по словам Надежды Георгиевны, Ольга крайне ответственно подошла к делу, а за кулисами настолько сильно волновалась, что "тряслась от волнения как осиновый лист".

Певица не стала скрывать, что инициатором идеи совместного номера с Ольгой Бузовой стал ее помощник и давний соратник Сергей Рябов. Именно он предложил и убедил Надежду Георгиевну исполнить с Ольгой ее известный хит в жанре поп-музыки Made in Russia.

Кроме того, Бабкина призналась, почему была категорически против этого дуэта, объяснив свои первоначальные сомнения. Однако, несмотря на сильное сопротивление, Надежда Георгиевна в итоге сдалась и, по ее словам, не пожалела об этом. Совместное выступление действительно завирусилось в Сети, вызвав широкий общественный резонанс, сопровождавшийся множеством обсуждений, комментариев и даже мемов, что, как отметила Бабкина, сильно ее порадовало.