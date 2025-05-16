Виталий Гогунский заявил, что добиваться женщин никогда не приходилось.

Виталий Гогунский, актер, чья роль добродушного Кузи в популярном ситкоме "Универ" принесла ему широкую известность, вновь оказался эпицентром бурного скандала. На этот раз причиной волны общественного негодования стали его весьма категоричные и откровенно спорные взгляды на прекрасный пол и динамику взаимоотношений между мужчинами и женщинами, которыми он поделился в ходе участия в подкасте "Краснова знает".

Жестко высказавшийся о женщинах звезда "Универа" Виталий Гогунский вызвал шквал критики в Сети своими бескомпромиссными заявлениями, которые многие сочли циничными и обесценивающими. Говоря о настроении партнерши, Гогунский выразил крайне категоричную позицию: если у женщины "плохое настроение", ей следует немедленно "идти в сад", и это его принципиальная позиция – "резко и жестко".

Он твердо заявил, что женщина не имеет права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении, и у него иного не будет. Актер пояснил свою логику: если женщина рядом с мужчиной пребывает в плохом настроении, значит, либо между ними "что-то не так", либо ее "что-то не устраивает", и тогда либо они "не подходят друг другу".

Гогунский также коснулся темы женского стремления к материальной стабильности, открыто заявив, что поддерживает женщин, которые выбирают успешных мужчин. Он обосновал это тем, что материальное благополучие – это, прежде всего, безопасность. Актер выразил несогласие с распространенным мнением, будто женщины ищут в первую очередь любовь, утверждая, что на самом деле ими движет потребность в безопасности и комфорте, что связано с материнским инстинктом.

Гогунский принес извинения за "циничный язык", но подчеркнул, что создание потомства наиболее целесообразно именно в условиях комфорта и безопасности.

Подобные прямолинейные, граничащие с провокацией высказывания, прозвучавшие из уст медийной персоны, вызвали мгновенную и крайне негативную реакцию в интернет-сообществе. Пользователи активно обрушились на Гогунского с критикой, обвиняя его в мизогинии, цинизме и попытке свести сложные человеческие отношения к примитивным расчетам и требованиям.

