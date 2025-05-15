Уехавшая из России с ребенком Чехова столкнулась с неприятностями: Начались проблемы

Анфиса Чехова недавно отправилась в Брюссель вместе со своим сыном Соломоном.

Путешествие, которое должно было стать увлекательным и познавательным, обернулось для нее настоящим испытанием. В своем блоге Анфиса поделилась своими переживаниями и стрессом, который она испытывает на протяжении нескольких дней.

"С утра мы были более-менее веселыми, но как только начались проблемы с размещением, настроение резко изменилось", — написала она.

По словам Чеховой, агентство, которое занималось бронированием отеля, не оправдало ее ожиданий. В результате, ей пришлось самостоятельно решать вопросы с жильем в незнакомом городе. "Найти подходящий отель ночью — задача не из легких", — отметила телеведущая.

К сожалению, первая ночь в Брюсселе запомнилась ей не лучшими впечатлениями. Анфиса рассказала, что они оказались в ужасном отеле, который не соответствовал заявленным стандартам. "Это был очень стрессовый день. Мы уже переехали в более приличное место, но все равно нервное напряжение не покидает меня", — призналась она.

Чехова подчеркнула, что за последние два дня ей пришлось столкнуться с множеством трудностей, о которых она даже не успела рассказать своим подписчикам. Также телеведущая отметила, что поддержка ее сына помогает ей справляться со стрессом.



