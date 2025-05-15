Волочкова столкнулась с жуткой травлей: Мир балета для меня закрыт навсегда

Анастасия Волочкова шокировала откровениями о сложных моментах своего детства.

Балерина рассказала о травле, которой подвергалась в балетной школе. По ее словам, унижения со стороны педагогов и одноклассников не сломили ее дух, а, наоборот, стали дополнительным стимулом для достижения успеха.

"Меня постоянно оскорбляли, указывая на мою фигуру и утверждая, что я не подхожу для балета. Педагоги иногда могли быть особенно жестокими, заявляя, что мир балета для меня закрыт навсегда", — призналась Волочкова.

Несмотря на все испытания, Анастасия смогла преодолеть эти трудности и добиться выдающихся результатов в своей карьере. Балерина призвала всех, кто сталкивается с буллингом, не опускать руки и продолжать бороться за свои мечты.

"Я была одна против всего мира, но я выстояла", — подчеркнула она.

Волочкова уверена, что важно не обращать внимания на критику со стороны окружающих. "Мне плевать на серую массу, которая меня осуждает. Им никогда не стать Анастасией Волочковой, и никто не подарит им бриллианты и море цветов", — заявила она с уверенностью.

Кроме того, Волочкова не оставила без внимания своих хейтеров, посоветовав им "сидеть в углу и плакать", поскольку их жизнь не удалась. В то же время Анастасия поделилась и личными переживаниями. Она рассказала о том, что не виделась с дочерью Ариадной после ее свадьбы. Несмотря на возникшие разногласия и скандалы вокруг выбора наследницы, балерина уверена, что их отношения остаются крепкими.

