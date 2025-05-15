Кудрявцева ахнула от вида голого мужчины после известия о проблемах с мужем

Дмитрий Губерниев славится своим эксцентричным поведением. На этот раз предметом обсуждения стала полуобнаженная фигура спортивного комментатора.

При этом ведущий решил продемонстрировать свои достижения в фитнесе перед коллегой Кудрявцевой. В своем блоге Лера опубликовала видео, на котором она сняла Губерниева в превосходной физической форме.

"Губерниев говорит, что он стройный как кипарис. Верим или…?", — задала вопрос ведущая, когда Дмитрий начал раздеваться. В этот момент Дмитрий неожиданно предстал перед ней во всей красе, продемонстрировав свою подтянутую фигуру.

Реакция Кудрявцевой была мгновенной. "Ни фига себе! Верим, верим, Дима!", — воскликнула она с восхищением, оценивая внешний вид своего коллеги. Губерниев, в свою очередь, не упустил возможности похвастаться своими успехами, втягивая живот и позируя перед камерой. Однако вскоре он, смеясь, попросил Леру выключить запись.

Тем временем Кудрявцева продолжает делиться моментами своей личной жизни. Недавно она показала в социальных сетях, как проводит время в Турции с мужем Игорем Макаровым. Несмотря на прошлые проблемы в их отношениях, связанные с зависимостью Игоря, пара смогла преодолеть трудности и восстановить свои чувства. На фотографиях видно, что они наслаждаются совместным временем и выглядят счастливыми.