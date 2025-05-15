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Четверг 15 мая

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Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне

Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне
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Андрей Малахов поделился своими мыслями о том, почему он и его супруга Наталья Шкулева предпочитают держать в тайне от публики своего сына Александра.

В новом выпуске шоу "ALEKÓ IN MY BAG" шоумен откровенно рассказал о своих переживаниях и решениях, касающихся воспитания ребенка. Сын Андрея и Натальи появился на свет в 2017 году, и с тех пор их семья старается избегать излишнего внимания со стороны общественности.

Малахов отметил, что он не хочет, чтобы публичная жизнь негативно сказалась на внутреннем мире Александра. "Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку", — пояснил телеведущий.

Андрей Малахов. Кадр: Шоу "ALEK? IN MY BAG" на VK Видео

Он подчеркнул, что сыну и без того непросто справляться с вниманием окружающих, когда они сталкиваются с просьбами сфотографироваться. Андрей также обратил внимание на то, что Александр сам начинает осознавать, кто его отец, и это осознание накладывает дополнительную ответственность на мальчика.

"Он понимает, кто папа, и это тоже внутренняя ответственность, которая, может быть, его до конца не радует", — добавил Малахов. Ведущий отметил, что он пытается защитить сына от лишнего давления и сохранить его детство как можно более обычным.

Супруги Малаховы находятся в браке с 2011 года. Они стараются создать для своего ребенка комфортную и безопасную атмосферу. Андрей и его жена не хотят, чтобы публичная жизнь родителей мешала нормальному развитию и формированию личности Александра.

Шоу-бизнес в Telegram

15 мая 2025, 16:56
Андрей Малахов. Кадр: Шоу "ALEK? IN MY BAG" на VK Видео
Шоу "ALEK? IN MY BAG"✓ Надежный источник

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