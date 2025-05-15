Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов

Почему это произошло? По слухам, владельцы стремятся как можно быстрее продать объект, а высокая цена только мешала этому. Особняк расположен в живописной деревне Бережки, на первой линии Истринского водохранилища, всего в 45 километрах от МКАД.
Участок площадью 30,13 соток имеет кадастровую стоимость 3,8 миллиона рублей, а сам дом площадью 760,9 квадратных метров – 21,2 миллиона рублей. По данным Росреестра, собственность принадлежит старшему внуку певицы, Никите Преснякову.
После пятого замужества Пугачева переехала к мужу в Грязь, а свой дом в Бережках переписала на внука в 2014 году. Позже она подарила ему и квартиру в центре Москвы. Однако Никита с женой покинули Россию в сентябре 2022 года и теперь живут в США, где артист продолжает развивать свою музыкальную карьеру. Чтобы осуществить свою мечту о покупке дома в Америке, ему необходимо продать особняк в Подмосковье, что и стало причиной снижения цены. Если сделка состоится, то Никита теряет десятки миллонов, которые дополнительно мог бы получить за данный объект при более благоприятных обстоятельствах.
Стоит отметить, что дом был построен в 1999 году и стал местом встреч звездных друзей Пугачевой в нулевые годы. Ремонт был выполнен всего пять лет назад. На участке находятся могилы любимых собак певицы, Ирмы и Покемона, хотя их текущее состояние остается неизвестным. Одной из главных особенностей усадьбы является выход к собственному причалу с пирсом и береговой линией длиной 80 метров.
Никита Пресняков впервые выставил дом на продажу два года назад по цене 225 миллионов рублей. После этого цена неоднократно изменялась: весной 2024 года она составляла 132,5 миллиона рублей, затем поднялась до 136 миллионов и удерживалась на уровне 152 миллионов до недавнего снижения.
Что касается внутреннего убранства дома, то на первом этаже располагаются столовая, гостиная с камином, кухня, кабинет и даже бассейн с хамамом. Второй этаж включает несколько спален с гардеробами и санузлами, а на третьем этаже находится зона отдыха с баром и бильярдная в мансарде. Цокольный этаж оборудован кинотеатром и техническими помещениями. В доме установлены современные системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.