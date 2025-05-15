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Четверг 15 мая

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Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов

Пугачева была вынуждена резко пойти на крайние меры: Теряет десятки миллионов

Особняк Аллы Пугачевой в Подмосковье резко подешевел. На протяжении последнего года его стоимость удерживалась на уровне 152 миллионов рублей, однако теперь дом можно приобрести за 130 миллионов.

Почему это произошло? По слухам, владельцы стремятся как можно быстрее продать объект, а высокая цена только мешала этому. Особняк расположен в живописной деревне Бережки, на первой линии Истринского водохранилища, всего в 45 километрах от МКАД.

Участок площадью 30,13 соток имеет кадастровую стоимость 3,8 миллиона рублей, а сам дом площадью 760,9 квадратных метров – 21,2 миллиона рублей. По данным Росреестра, собственность принадлежит старшему внуку певицы, Никите Преснякову.

После пятого замужества Пугачева переехала к мужу в Грязь, а свой дом в Бережках переписала на внука в 2014 году. Позже она подарила ему и квартиру в центре Москвы. Однако Никита с женой покинули Россию в сентябре 2022 года и теперь живут в США, где артист продолжает развивать свою музыкальную карьеру. Чтобы осуществить свою мечту о покупке дома в Америке, ему необходимо продать особняк в Подмосковье, что и стало причиной снижения цены. Если сделка состоится, то Никита теряет десятки миллонов, которые дополнительно мог бы получить за данный объект при более благоприятных обстоятельствах.

Стоит отметить, что дом был построен в 1999 году и стал местом встреч звездных друзей Пугачевой в нулевые годы. Ремонт был выполнен всего пять лет назад. На участке находятся могилы любимых собак певицы, Ирмы и Покемона, хотя их текущее состояние остается неизвестным. Одной из главных особенностей усадьбы является выход к собственному причалу с пирсом и береговой линией длиной 80 метров.

Никита Пресняков впервые выставил дом на продажу два года назад по цене 225 миллионов рублей. После этого цена неоднократно изменялась: весной 2024 года она составляла 132,5 миллиона рублей, затем поднялась до 136 миллионов и удерживалась на уровне 152 миллионов до недавнего снижения.

Что касается внутреннего убранства дома, то на первом этаже располагаются столовая, гостиная с камином, кухня, кабинет и даже бассейн с хамамом. Второй этаж включает несколько спален с гардеробами и санузлами, а на третьем этаже находится зона отдыха с баром и бильярдная в мансарде. Цокольный этаж оборудован кинотеатром и техническими помещениями. В доме установлены современные системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

Шоу-бизнес в Telegram

15 мая 2025, 15:56
Алла Пугачева. Кадр: YouTube-канал ТО "Gazgolder"
KP.ru✓ Надежный источник

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