Владимир Селиванов столкнулся с серьезными проблемами

Владимир Селиванов дал откровенное интервью.

Актер Владимир Селиванов, известный широкой публике благодаря своей харизматичной роли Вована в культовом сериале "Реальные пацаны", приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. В обстоятельном интервью он рассказал, что столкнулся с серьезными проблемами и пожаловался на проблемы в семейных отношениях с блогером Александрой Калмыковой, признав, что даже в их, казалось бы, крепком союзе порой возникают сложности.

В ходе этой откровенной беседы Владимир Селиванов честно заявил, что жизнь в паре не всегда безоблачна. Напомним, что за плечами у Владимира – развод, случившийся два года назад. Вскоре после этого он встретил Александру, и их роман развивался стремительно. Пара довольно быстро приняла решение съехаться, а спустя всего год в их семье родился общий сын Кирилл. Сейчас Владимир и Александра даже задумываются о венчании, что свидетельствует о серьезности их намерений.

Однако, несмотря на такие значимые шаги и планы на будущее, Владимир не стал идеализировать свою семейную картину. Он поделился, что в их отношениях, как и во многих других, иногда случаются недопонимания и возникают споры. Но, как они оба нередко демонстрируют подписчикам в социальных сетях, для них крайне важным элементом является открытое общение. Селиванов подчеркнул, что они принципиально не "заметают проблемы под ковер", а стараются решать их сразу по мере возникновения. Актер убежден, что именно в таком подходе – незамедлительном проговаривании и решении трудностей – кроется залог успеха их отношений.

Семья Владимира и Александры – это не только их общий сын Кирилл. У Владимира есть дочь Ева от первого брака, и он также активно участвует в жизни и воспитании двоих детей Александры от ее предыдущих отношений – сына Дани и дочери Сони.

Таким образом, Владимир является отцом троих детей и воспитывает еще двоих. Говоря о своей родительской роли, Селиванов отметил, что считает себя не столько строгим, сколько справедливым отцом. Он рассказал, что всегда стремится находить общий язык со всеми детьми, старается быть на их стороне и открыто обсуждать все волнующие их темы.

Описывая свою философию воспитания, Владимир объяснил, что его главная задача – помогать детям развивать их уникальные личностные качества и направлять их, чтобы они становились лучше.

