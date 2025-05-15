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Четверг 15 мая

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15-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком

15-летняя Анна Пересильд сделала откровенно заявление: Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком
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Анна Пересильд подняла взрослую тему в беседе с журналисткой.

Юная, но уже весьма заметная актриса Анна Пересильд, представительница известной творческой династии – дочь народной артистки России Юлии Пересильд и знаменитого режиссера Алексея Учителя – дала серию откровенных интервью, в одном из которых поделилась весьма личными переживаниями. В беседе с журналисткой Надеждой Стрелец на ее популярном YouTube-канале 15-летняя Анна коснулась деликатной темы своих первых серьезных романов.

В ходе этого обстоятельного разговора Пересильд рассказала об измене в отношениях со своим бывшим молодым человеком. Имя экс-бойфренда Анна называть не стала, но сам факт его неверности в период их связи прозвучал из ее уст совершенно недвусмысленно, став неожиданным откровением для многих зрителей интервью.

Размышляя об этой непростой ситуации, девушка поделилась своими принципами и взглядами на подобные поступки. Она подчеркнула, что скрывать факт измены — это, по ее твердому убеждению, "не пацанский поступок".

"Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком", — добавила Пересильд.

В том же интервью Надежде Стрелец Анна Пересильд коснулась темы своих предыдущих отношений с другим известным молодым актером – звездой нашумевшего сериала "Слово пацана" Ярославом Могильниковым. Пара, чьи отношения привлекали внимание публики, рассталась в декабре 2024 года. Анна уточнила, что на данный момент они с Ярославом не поддерживают никакого общения.

К слову, до того как стало известно об отношениях Анны Пересильд и Ярослава Могильникова, в Сети активно циркулировали слухи о возможном романе между юной актрисой и популярным певцом Ваней Дмитриенко. Однако те сообщения, несмотря на активное обсуждение, так и остались на уровне домыслов и не получили официального подтверждения от самих артистов.

Шоу-бизнес в Telegram

15 мая 2025, 13:38
Юлия Пересильд. Фото: Youtube / @NadinStrelets
Youtube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

Награды.
Министр культуры Владимир мединский и актриса Юлия Пересильд.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Андрей Мерзликин.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Дмитрий Дюжев.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Виктор Добронравов.
Министр культуры Владимир Мединский и гитарист, композитор Виктор Зинчук.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Александр Семчев.

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