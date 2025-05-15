На фоне известия о новом увлечении жениха Бородина покинула Россию

Ксению Бородину увидели в объятиях мужчины.

Собравшаяся замуж Ксения Бородина покинула Россию. Увлеченная турецкой культурой и сериалами Ксения Бородина отправилась на родину любимых киноисторий – в Турцию. Главным событием поездки, безусловно, стала долгожданная встреча с кумиром миллионов – исполнителем роли султана Сулеймана в культовом сериале "Великолепный век", актером Халитом Эргенчем.

В своем блоге Ксения поделилась совместным видео, на котором видно, как сияющая от счастья ведущая находится в объятиях турецкой звезды. Она отметила, что актер оказался воспитанным, милым и очень вежливым, извинившись за то, что телеведущей пришлось его ждать. Подписчицы Ксении, также неравнодушные к турецкому актеру, активно откликнулись под постом, написав, что завидуют ведущей белой завистью.

Впрочем, как сообщила сама Ксения, эта приятная встреча стала лишь бонусом к основной цели визита. Главной причиной ее поездки в Стамбул стало не что иное, как выбор и покупка свадебного платья.

Напомним, Ксения Бородина готовится к свадьбе со своим бойфрендом Николаем Сердюковым. Жених телеведущей недавно рассказал о новом увлечении в преддверии свадьбы – он активно занялся спортом, чтобы привести себя в порядок. О своей помолвке пара объявила в начале декабря, вызвав неоднозначную реакцию у части публики. Многие тогда высказывали критику в адрес малоизвестного избранника ведущей, подозревая его в корыстных намерениях, а не в искренней любви.