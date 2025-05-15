Бабкина получила серьезную травму во время концерта: Рухнула, кровища

Надежда Бабкина с трудом вышла на сцену.

Масштабный юбилейный концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, собравший множество звезд и поклонников, запомнился не только яркими выступлениями, но и драматическим происшествием за кулисами. Сама юбилярша лишь недавно раскрыла, что во время праздничного вечера она получила довольно серьезную травму. Инцидент, который мог иметь неприятные последствия, случился совершенно внезапно.

По словам Надежды Георгиевны, все произошло в самый ответственный момент – непосредственно перед ее запланированным дуэтом с Александром Буйновым. Виной всему стала спешка, зачастую сопровождающая концерты. Артистка присела на стул, чтобы наскоро переодеться.

"За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища... И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену... Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я еще и ногу повредила", — поделилась Надежда Георгиевна, подробно описывая стремительность и драматизм момента.

Несмотря на то, что уже прошло две недели, последствия травмы ощущаются до сих пор. В то время как рана на руке, по словам артистки, зажила достаточно быстро, повреждение ноги оказалось более серьезным. Из-за этого Надежда Георгиевна вынуждена отказываться от сложных танцевальных элементов и трюков во время своих выступлений, стараясь избегать лишней нагрузки на больную конечность.

Рассказывая о дальнейшем развитии событий, Бабкина упомянула, что в антракте костюм буквально присох к ране на руке, и его пришлось "еле отдирать". После этого рану, конечно, обработали и перебинтовали. Рука, как и ожидалось, уже в порядке, но проблема с ногой сохраняется. Надежда Георгиевна продолжает участвовать во всех запланированных спектаклях и концертах, с трудом выходя на сцену.

