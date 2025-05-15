Уехавшая Чулпан Хаматова огорошила заявлением о возвращении в Россию

Чулпан Хаматова заскучала в Латвии.

Одна из самых обсуждаемых фигур российской культурной эмиграции, актриса Чулпан Хаматова, которая несколько лет назад покинула Родину, неожиданно для многих выступила с заявлением, которое прозвучало как полная смена курса. Судя по ее недавним словам, мысли о возвращении в Россию, от которой она, казалось, сознательно отреклась, вновь занимают ее.

В интервью артистка поделилась моментом, ярко проиллюстрировавшим ее внутренние метания. По ее словам, находясь в аэропорту, она увидела рейс, направляющийся в Москву, и это вызвало у нее острое, щемящее чувство ностальгии.

В тот момент, как рассказала актриса, у нее мгновенно мелькнула мысль о том, что достаточно буквально пары шагов, чтобы купить билет и оказаться снова в России.

Однако, по ее словам, она все же отказалась от этого импульсивного желания, расценив такой шаг как огромный риск. При этом актриса прямо заявила, что, вероятно, она бы уже вернулась, если бы не ее трое детей, подчеркнув, что ответственность за них является главным сдерживающим фактором. Ранее ей казалось, что тема России для нее закрыта и "уже все пройдено", но "достаточно увидеть слово "Москва" и сводит дыхание", призналась знаменитость, демонстрируя силу своих чувств.

Эти откровения прозвучали особенно контрастно на фоне ее прежних заявлений. Всего около двух лет назад Чулпан Хаматова публично утверждала, что не видит для себя возможности возвращения в Россию и не представляет, как сможет находиться рядом со своими бывшими коллегами, оставшимися в стране и имеющими иную позицию.

Очевидно, реальность жизни на чужбине оказалась куда более суровой, чем предполагалось. Актриса, похоже, начала тосковать по родным местам, по той стране, где прошла ее успешная карьера, где ее любили зрители, где, как часто описывают эмигранты, "каждая травинка на земле своя, а пение птиц пронзительнее и роднее".