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Четверг 15 мая

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Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой

Лолиту Милявскую глубоко потрясло происходящее с оскандалившейся Глюкозой
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Лолита Милявская пристально следит за метаморфозами Наталья Ионовой.

Внешние трансформации Натальи Ионовой, широко известной публике как певица Глюкоза, в последнее время стали одной из самых горячих тем в отечественном медиапространстве. Ее новые, порой весьма провокационные образы, смелые фото и видео в социальных сетях вызвали настоящую лавину обсуждений и комментариев в Сети.

Отдельным поводом для спекуляций стали слухи об употреблении запрещенных веществ, возникшие после ее громкого разрыва с многолетним продюсером Максимом Фадеевым, и некоторые подписчики прямо связали кардинальную смену имиджа с этими домыслами или предполагаемыми жизненными потрясениями.
Ситуация получила дополнительный резонанс после того, как о внешности артистки публично высказались даже ее собственные дети.

Однако не только армия поклонников и члены семьи пристально следят за творческими и визуальными метаморфозами Глюкозы. Коллеги по эстрадному цеху также не остались в стороне от происходящего. Среди тех, кто оценил новый облик Натальи одной из первых, оказалась народная артистка Лолита Милявская. Лолита призналась, что, хотя и не является активным пользователем соцсетей, иногда "пролистывает" ленты коллег, включая страницу Ионовой.

В интервью журналистам Лолита Милявская не стала скрывать своих эмоций по поводу увиденного. Ее реакция оказалась на редкость сильной. Лолиту Милявскую глубоко потрясли изменения Глюкозы, и это потрясение, судя по ее словам, носит исключительно позитивный характер.

Делясь своими впечатлениями, Милявская призналась, что она потрясена метаморфозами Глюкозы. Она с восхищением отметила, насколько органично и здорово Наталье удалось найти и воплотить свой новый образ в недавней песне. Лолита выдвинула предположение, что назревший конфликт с продюсером Фадеевым, вероятно, должен был случиться рано или поздно, став своеобразной точкой невозврата.

Именно этот разрыв, по ее мнению, позволил Наталье, подобно ракете, "набрать воздух в легкие, отбросить ступени и устремиться дальше". В завершение Лолита еще раз выразила свое одобрение и восторг, заявив, что ей очень нравится Глюкоза в этом обновленном виде.

Напомним, в прошлом году Наталья Ионова попала в крупный скандал, появившись на публике в неадекватном состоянии. Позже она списала свое странное поведение на употребление антидепрессантов.

Шоу-бизнес в Telegram

15 мая 2025, 09:50
Лолита. Фото: Youtube / @gaz_live
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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