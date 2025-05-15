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Четверг 15 мая

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Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы

Люди несут цветы к дому Дмитрия Нагиева в центре Москвы
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В знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной столицы во все времена хватало знаменитых жильцов. Вот лишь некоторые имена: балерина Галина Уланова, поэты Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, композитор Никита Богословский, актеры Михаил Жаров, Фаина Раневская и Нонна Мордюкова, шансонье Вилли Токарев... Сегодня тут – много цветов.

Эта высотка строилась как "город в городе" с 1938 по 1952 годы. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский. Центральный высотный корпус насчитывает 32 этажа, его высота вместе со шпилем составляет 176 м. Изначально в доме было 540 квартир.

Клара Лучко поселилась тут сразу после сдачи дома – в 1953-м. Она была среди первых жильцов, как ее коллега Лидия Смирнова и дрессировщица Ирина Бугримова. А прожила Клара Степановна здесь очень долго – до кончины в 2005-м. Смерть ее была внезапной – готовила завтрак и неожиданно потеряла сознание. По заключению врачей бригады "скорой помощи", у звезды советского экрана оторвался тромб...

5 марта 2008 года на стене высотки была открыта мемориальная доска в память о народной артистке СССР Кларе Лучко. И в этом году возле нее особенно много живых цветов – их несут благодарные зрители. Много цветов потому, что 26 марта исполнилось 20 лет со дня смерти, а уже 1 июля будет отмечаться 100-летие со дня рождения звезды фильмов "Кубанские казаки" и "Цыган".

Кстати, соседом Клары Лучко по этому знаменитому дому был актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Квартиру тут он купил еще в 1990-х. А сегодня он наверняка добрым словом часто вспоминает Лучко, видя живые цветы возле возле ее мемориальной доски...

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15 мая 2025, 10:49
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