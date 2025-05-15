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Четверг 15 мая

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Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг

Отчаявшаяся выйти замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг
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Аврора Киба шокировала Сеть.

Роман известного певца Григория Лепса и молодой блогерши Авроры Кибы уже больше года не сходит со страниц таблоидов. Пара, несмотря на значительную разницу в возрасте, планирует свадьбу. Однако разговоры о дате торжества постоянно сопровождаются слухами о возможных переносах, что, возможно, накладывает отпечаток на настроение юной невесты. Впрочем, недавно Аврора, похоже, решила внести изменения в свою жизнь и без участия Лепса.

Аврора Киба, широко известная своими роскошными, длинными волосами, неожиданно для многих подписчиков пошла на смелый эксперимент со своей внешностью. В личном блоге она сначала заинтриговала аудиторию, опубликовав фото своих срезанных локонов, а затем продемонстрировала финальный результат – новую, более короткую и ровную стрижку.

Этот шаг, столь кардинально изменивший привычный образ Авроры, тут же стал поводом для обсуждений в Сети. Многие фанаты связали перемены с предстоящей свадьбой. В контексте постоянно муссирующихся слухов о переносе торжества, некоторые пользователи даже предположили, что, возможно, отчаявшаяся выйти в этом году замуж невеста Лепса решилась на кардинальный шаг именно с волосами, чтобы хоть как-то обозначить начало нового этапа или просто снять напряжение.

Фанаты активно комментируют новый образ Авроры. Мнения, как часто бывает, разделились. Новый имидж Авроры не оставил фолловеров равнодушными, вызвав активное обсуждение и множество комментариев. Часть аудитории встретила перемены с восторгом, отмечая, как идет Авроре новая длина: например, писали "Вам так хорошо с короткими волосами!" или "Свежо и стильно, очень идет!". В то же время, другие выразили легкую грусть по прощанию с роскошными локонами, но при этом не скрывали своего восхищения самой Авророй: среди таких комментариев были "Жаль длины, но выглядит шикарно!" или "Роскошные волосы были, но и так супер!". Пожалуй, самой популярной версией стала связь стрижки с предстоящей свадьбой, и подписчики активно задавали вопросы, пытаясь угадать причину: "Это свадебная прическа?", "Перемены образа к свадьбе?" или "Прическа к торжеству?".

К слову, сама Аврора Киба ранее уже высказывалась о своем статусе "невесты Лепса", признавая, что он несколько ее тяготит. Девушка активно строит свою карьеру: получает образование в престижном колледже моды в Лондоне, все чаще появляется на телевидении и даже пробует себя в качестве певицы. Однако, как она сама с иронией подмечала в своем блоге, в отрыве от отношений со звездным женихом ее имя упоминается значительно реже.

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15 мая 2025, 08:32
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем

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