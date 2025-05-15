Семейная драма в звездном клане: Бэкхемы потеряли сына

Дэвид Бэкхем пытается сделать все возможное.

В одной из самых известных и обсуждаемых семей мира, клане Бекхэмов, разыгралась настоящая драма, которая, по свидетельствам близких, наносит серьезный удар по ее членам. Отношения между старшим сыном Бруклином, его женой Николой Пельтц и родителями – Дэвидом и Викторией Бекхэм – испортились еще до свадьбы и с тех пор, увы, лишь ухудшаются. Фактически Бэкхемы потеряли сына.

Черная кошка пробежала не только между Бруклином и его родителями, но и, по слухам, стала причиной напряженности между семьями Бекхэмов и Пельтц, предположительно, еще на этапе подготовки к торжеству. Ярким подтверждением продолжающегося разлада стало демонстративное отсутствие 26-летнего Бруклина и 33-летней Николы на ключевых семейных мероприятиях. Они проигнорировали недавний пышный 50-летний юбилей Дэвида Бекхэма в Лондоне и не появились на более закрытых семейных сборах в их особняке в графстве Котсуолд.

По словам близких друзей семьи, Виктория Бекхэм переживает этот конфликт крайне болезненно. Источники, пожелавшие остаться анонимными, рассказывают, что Виктория не спит ночами из-за тревог. Она, как утверждается, чувствует себя преданной сыном, который, по ее мнению, отдалился под влиянием жены. Некоторые инсайдеры даже передают, что Виктория в сердцах называет Николу "змеей". Самый страшный страх для звездной матери – это боязнь того, что из-за этой затяжной ссоры семья действительно может потерять Бруклина навсегда.

В то время как Виктория тяжело переживает эмоциональную сторону конфликта, 49-летний Дэвид Бекхэм активно пытается наладить мосты с сыном. По слухам, он опасается повторения собственного непростого опыта взаимоотношений со своим отцом, Тедом Бекхэмом. Их общение было осложнено много лет из-за неодобрения Тедом футбольной карьеры сына, и наладилось лишь после того, как Дэвид достиг значимого рубежа в 100 матчей за сборную. Этот болезненный урок заставляет Дэвида действовать, чтобы избежать подобного отчуждения с Бруклином.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года и с тех пор проживают преимущественно в США. После свадьбы и начала конфликта Бруклин и Никола стали крайне редко появляться на публике вместе с Дэвидом и Викторией, что лишь усиливает слухи о напряженных отношениях.

