В Сети накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян: Верх безмозглого цинизма

Зепюр Брутян подверглась критики в соцсети.

Публикации актрисы Зепюр Брутян, супруги Павла Прилучного, семейного отдыха в Таиланде вызвали настоящий скандал в социальных сетях. Особенно острым триггером стали видео и фото, на которых Зепюр демонстрирует кадры со старшим сыном Павла – Тимофеем, чья мать – известная актриса Агата Муцениеце. Эта ситуация привлекла внимание даже блогера Алены Водонаевой, которая выступила с резкой критикой в адрес Брутян.

Возмущение Водонаевой и последовавшая за ним буря негодования в Сети возникли не на пустом месте. Как известно, Агата Муцениеце и Павел Прилучный сейчас находятся в разгаре судебных разбирательств, в том числе касающихся определения порядка общения и опеки над их общими детьми – Тимофеем и Мией. На этом фоне публичная демонстрация Зепюр близости с Тимофеем, когда, по некоторым данным, мальчик не общается с родной матерью, была воспринята как крайне неуместная и даже жестокая.

Алена Водонаева в своем Telegram-канале выразила свою позицию жестко и прямолинейно. Она назвала действия Зепюр "верхом безмозглого цинизма и отсутствием милосердия", учитывая, что это происходит в разгар "адовых судов" между родителями. Водонаева не остановилась на этом, добавив: "Это так по-тупому, неуместно, некрасиво и колхозно со стороны новой жены лезть в отношения мужа, его бывшей жены и их детей".

Мнение Алены Водонаевой нашло широкую поддержку среди пользователей Сети. В Они тут же накинулись на влезшую в отношения матери и сына Зепюр Брутян и принялись активно комментировать ситуацию, не стесняясь в выражениях.

В своих гневных откликах пользователи выражали искреннее сочувствие Агате Муцениеце, многие писали, как "было бы очень больно" оказаться на ее месте, и выражали надежду: "Надеюсь, Агате удастся наладить отношения с сыном". Особую тревогу и боль у публики вызывало предполагаемое отсутствие общения Тимофея с родной сестрой Мией – "Тимофей не общается с сестрой Мией, и это самое больное", звучало в комментариях.

Немало критики досталось и Павлу Прилучному, пользователи недоумевали: "Как Павел позволяет такое?" Многие прямо возлагали на него основную ответственность: "Виноват в этой истории один Павел. Это его сын, его бывшая жена, его нынешняя жена. Разруливать только ему". Поведение Зепюр Брутян также активно осуждалось, ее действия называли лишенными "материнской солидарности", а также отмечали, что "Умная, мудрая женщина никогда так поступать не будет".

