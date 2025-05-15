Скандал в Сети набирает обороты.

Интервью известного фигуриста и хореографа Ильи Авербуха вызвало настоящий скандал в обществе. Народ ошарашен заявлением Авербуха об Арзамасовой.

Следует напомнить, что первая встреча Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой произошла на проекте "Лед и пламень". На тот момент юной актрисе было всего 15 лет, в то время как знаменитому хореографу — 37.

В недавнем интервью Ксения Собчак затронула тему разницы в возрасте, спросив, каково это помнить свою жену еще ребенком. Ответ фигуриста прозвучал весьма спорно и вызвал широкий резонанс. Комментируя 15-летний возраст Лизы, Авербух безапелляционно заявил, что это уже не ребенок, а женщина, добавив фразу "у нее все было", которая особенно озадачила и возмутила публику. Услышав столь категоричное определение 15-летнего возраста, люди пришли в ужас.

Сам Авербух, по сообщениям, оказался не готов к такой реакции и вне себя от скандала. На просьбы светских хроникеров объяснить его слова он резко ответил, назвав происходящее глупостью и чушью, и попросил не разгонять ерунду и ни в чем не разбираться. Однако такое опровержение лишь подогрело слухи.

Ситуация накалилась после того, как в обсуждение включилась ведущая интервью Ксения Собчак. Она попыталась разрядить обстановку, намекая, что не все в стране начинают половую жизнь в 18 лет. Реплика Собчак не только не разрядила обстановку, а лишь подлила масла в огонь, вызвав новую волну возмущения в Сети. Многие пользователи восприняли ее слова как косвенное подтверждение своей трактовки: под фразой Авербуха "была женщиной" действительно могло иметься в виду начало половой жизни в 15 лет.

В ответ интернет буквально взорвался шквалом комментариев и язвительных вопросов, адресованных как Авербуху, так и самой Собчак. Люди требовали ясности, недоумевая: "Ну то есть мы все правильно поняли и «была женщиной» – это не фигура речи? Лиза Арзамасова половую жизнь начала в 15 лет? А 37-летний Авербух об этом как узнал – эмпирическим путем?" Не утихал и горький сарказм; некоторые едко напоминали об образе актрисы в популярном сериале: "Вот это папина дочка Галина Сергеевна". Наряду с многословными возмущениями, звучали и короткие, но емкие реплики, выражающие потрясение и отвращение: "Жуть какая..." или "Лучше бы молчали...". Все эти комментарии красноречиво свидетельствовали об общем негодовании и глубоком недоумении публики.

Следует напомнить, что узами брака пара связала себя в декабре 2020 года, когда Елизавете исполнилось 25 лет. Сегодня они – счастливые родители двоих детей: сына Льва (родился в 2021 году) и дочери Лии (появилась на свет летом 2024 года). Сам Авербух не скрывает своего счастья в браке, признаваясь, что, несмотря на обрушившиеся на них в прошлом "ярлыки", их семья сейчас абсолютно гармонична.

