Похудевший на 100 килограммов сын Сафронова пришел на могилу умершего близкого

На Николо-Архангельском кладбище вскоре появится памятник, посвященный памяти рэпера Паши Техника. Установка монумента запланирована на год после его трагической смерти.

Об этом стало известно на 40-й день после ухода исполнителя из жизни, когда на могилу музыканта пришли его бывшая жена Карина Мельничук и похудевший на 100 килограммов сын художника Никаса Сафронова,. Лука, который прибыл с цветами, выразил свою скорбь и уважение к памяти Паши.

Экс-супруга рэпера рассказала о том, как они вместе с Лукой почтили память усопшего. "Батюшка помолился за Павла", — сообщила она.

Мельничук также выразила благодарность Никасу Сафронову за финансовую помощь в организации похорон и лечении Паши Техника. Она подчеркнула, что Лука активно поддерживает ее в этом процессе. Их совместные усилия направлены на сохранение памяти о рэпере.

Что касается памятника, то Карина сообщила, что эскиз уже утвержден, и все детали согласованы. "Мы выбрали стиль, который отражает индивидуальность Павла. Памятник будет выполнен с его скульптурой", — рассказала она. Стоимость установки монумента составит четыре миллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что мать внебрачного сына Никаса Сафронова требует проведения ДНК-теста для установления отцовства. Предполагаемый сын живописца, подал иск в Пресненский районный суд, который состоится 12 мая. Гибас Вакарис и его мать Дайнора пытаются добиться признания их родства с известным художником.