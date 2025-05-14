Бесстыжая Кудрявецва нагло приставала к занятым людям в метро средь бела дня

Лера Кудрявцева решила расширить свои горизонты и попробовать себя в музыкальной сфере.

Вдохновленная современными трендами, она вместе с юристом Катей Гордон создала музыкальный дуэт под названием "ЗаVисть". За короткое время группа успела выпустить уже семь песен, и, похоже, Кудрявцева не собирается останавливаться на достигнутом.

На днях Лера опубликовала в социальных сетях забавный ролик, в котором она спустилась в метро, чтобы привлечь внимание к своей музыке. В компании подруги она устроила импровизированный танцевальный номер прямо в вагоне. Одетая в кофту с надписью "No stress, no panic", Кудрявцева прошлась между сиденьями, вызывая искреннее удивление у пассажиров. Некоторые из них даже присоединились к ней.

Лера запустила новый челлендж под названием "Поем в общественных местах", который, безусловно, привлек внимание как поклонников, так и случайных зрителей. Кудрявцева также выразила радость от того, что может проводить время с подругой в летнем Санкт-Петербурге и призвала всех присоединяться к ее инициативе. "Ничто не сравнится с вечерами в компании друзей и хорошей музыкой", — написала она.

Кудрявцева также анонсировала предстоящее выступление группы "ЗаVисть" в Питере, что добавило ещё больше интереса к ее проекту. Новоиспеченная певица уверена, что музыка — это универсальный язык, который способен объединять людей в самых неожиданных местах.