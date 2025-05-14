На плечи Александра Реввы свалилось большое горе

Более трех десятков лет Олег Евгеньевич был мужем Любови Николаевны Рачевой, матери Александра. Их совместная жизнь началась в Норильске, откуда родом сам Рачеев. Этот северный человек, как его охарактеризовали близкие, запомнится многим своей стойкостью и патриотизмом.
По словам продюсера Никиты Коннова, последние годы жизни Олег серьезно болел, но его мечта оставалась неизменной — увидеть парад на Красной площади в День Победы. Он с нетерпением ждал 9 мая, надеясь, что сможет стать свидетелем этого важного события. В итоге Олег Рачеев покинул этот мир на следующий день после праздника.
"Господь исполняет желания только по-настоящему достойных людей", — отметил Коннов.
Прощание с Олегом Рачеевым прошло в Сочи, где он жил последние годы своей жизни. В этот печальный день многие пришли отдать дань уважения и провести его в последний путь. Все расходы на организацию похорон взял на себя его пасынок Александр Ревва.
Александр всегда с теплотой вспоминал своего отчима, который был для него не только членом семьи, но и человеком, оказавшим значительное влияние на его жизнь. Теплые слова о Рачееве произнесли и его друзья, которые отметили его доброту и заботу о близких. "Мы будем помнить о нем всегда!", — заверил Коннов.