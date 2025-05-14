На плечи Александра Реввы свалилось большое горе

Юморист, певец и актер Александр Ревва переживает большое горе. Недавно ушел из жизни Олег Рачеев, отчим известного комика.

Более трех десятков лет Олег Евгеньевич был мужем Любови Николаевны Рачевой, матери Александра. Их совместная жизнь началась в Норильске, откуда родом сам Рачеев. Этот северный человек, как его охарактеризовали близкие, запомнится многим своей стойкостью и патриотизмом.

По словам продюсера Никиты Коннова, последние годы жизни Олег серьезно болел, но его мечта оставалась неизменной — увидеть парад на Красной площади в День Победы. Он с нетерпением ждал 9 мая, надеясь, что сможет стать свидетелем этого важного события. В итоге Олег Рачеев покинул этот мир на следующий день после праздника.

"Господь исполняет желания только по-настоящему достойных людей", — отметил Коннов.

Прощание с Олегом Рачеевым прошло в Сочи, где он жил последние годы своей жизни. В этот печальный день многие пришли отдать дань уважения и провести его в последний путь. Все расходы на организацию похорон взял на себя его пасынок Александр Ревва.

Александр всегда с теплотой вспоминал своего отчима, который был для него не только членом семьи, но и человеком, оказавшим значительное влияние на его жизнь. Теплые слова о Рачееве произнесли и его друзья, которые отметили его доброту и заботу о близких. "Мы будем помнить о нем всегда!", — заверил Коннов.